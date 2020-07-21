Son dakika haber! Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Son dakika haber! Borsada günün ilk yarısı (1)

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Son dakika haber! Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,72 0,81 100,00
Acıpayam Selüloz 10,28 0,78 62,80
Adel Kalemcilik 16,87 1,02 7,45
Adese Alışveriş Ticaret 2,61 3,98 82,74
Afyon Çimento 4,49 3,94 97,08
Ak Enerji 2,04 3,03 87,16
Akbank 5,86 0,86 -27,74
Akçansa 13,72 1,33 41,53
Akdeniz Yatırım Hold. 4,55 6,56 115,64
Akfen GMYO 3,94 1,03 -2,72
Akın Tekstil 14,57 1,82 5,66
Akiş GMYO 3,45 0,29 10,14
Akmerkez GMYO 35,86 0,62 60,06
Aksa 7,63 -1,04 8,95
Aksa Enerji 5,82 0,17 53,16
Aksigorta 7,92 0,38 46,18
Aksu Enerji 11,57 2,03 -22,19
Alarko Carrıer 84,85 1,37 41,42
Alarko GMYO 18,78 -1,78 27,77
Alarko Holding 5,82 1,04 -2,18
Albaraka Türk 1,83 2,23 19,61
Alcatel Lucent Teletaş 20,62 1,88 71,26
Alkim Kağıt 11,82 1,37 118,09
Alkim Kimya 12,88 0,47 107,68
Altınyağ 1,32 0,76 221,95
Altınyunus Çeşme 41,00 2,24 310,41
Anadolu Cam 5,53 0,73 29,68
Anadolu Efes 21,16 2,82 -0,55
Anadolu Grubu Holding 21,28 1,43 20,98
Anadolu Hayat Emek. 8,76 -1,46 43,96
Anadolu Isuzu 16,02 -1,35 31,64
Anadolu Sigorta 6,47 -0,46 55,77
Anel Elektrik 5,13 -0,19 59,81
Arçelik 21,26 0,95 2,02
ARD Bilişim Teknolojileri 31,34 1,49
Arena Bilgisayar 19,28 2,06 164,65
Armada Bilgisayar 25,66 3,05 56,56
Arsan Tekstil 5,58 2,20 55,87
Artı Yatırım Holding 1,95 0,00 140,74
Aselsan 33,22 0,24 59,11
Ata GMYO 3,66 1,95 -19,21
Atakule GMYO 2,56 1,59 33,33
Atlantis Yatırım Holding 2,00 0,00 100,00
Atlas Yat. Ort. 1,80 0,00 25,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,23 0,53 13,61
Avrasya GMYO 2,59 0,39 71,52
Avrasya Petrol ve Tur. 2,36 4,89 29,67
Avrasya Stratejik GMYF 1.449,60 0,00 12,73
Avrupa Yatırım Holding 1,72 -0,58 11,69
Ayen Enerji 6,07 9,96 74,93
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,52 0,44 106,39
Aygaz 12,44 4,45 2,42
Bagfaş 18,37 0,55 9,22
Bak Ambalaj 9,76 0,10 32,79
Balatacılar Balatacılık 2,01 -1,47 62,10
Bantaş Ambalaj 4,24 2,17 68,25
Banvit 25,04 0,16 34,84
Baştaş Başkent Çimento 4,20 -3,45 62,16
Batı Çimento 4,48 6,92 35,35
Batısöke Çimento 1,96 5,38 49,62
Bayrak Taban Sanayi 7,16 -0,56
Bera Holding 8,72 9,96 126,49
Berkosan Yalıtım 4,64 2,20 69,34
Beşiktaş Futbol Yat. 2,45 -2,78 0,00
Beyaz Filo 4,04 0,50 29,08
Bilici Yatırım 8,18 -0,73 90,25
Bim Mağazalar 72,15 0,77 56,14
Birko Mensucat 0,53 3,92 70,97
Birlik Mensucat 1,89 0,53 65,79
Bizim Mağazaları 19,96 0,91 78,69
Bomonti Elektrik 6,00 2,74 368,75
Borusan Mannesmann 13,13 0,77 14,67
Borusan Yat. Paz. 82,10 1,36 37,03
Bosch Fren Sistemleri 667,10 9,99 131,81
Bossa 10,19 0,69 26,43
Brisa 12,74 1,43 35,84
Burçelik 15,32 4,50 163,68
Burçelik Vana 41,86 4,18 331,10
Bursa Çimento 5,62 7,66 40,38
Carrefoursa 7,43 0,68 57,75
Casa Emtia Petrol 23,00 0,00 144,94
Ceo Event Medya 4,41 -0,68 20,42
Coca Cola İçecek 48,70 1,46 28,63
Cosmos Yat. Holding 2,83 0,35 38,73
Credıtwest Faktorıng 4,49 0,90 55,90
Çelebi 77,40 0,13 -24,19
Çelik Halat 13,48 -3,58 107,38
Çemaş Döküm 1,83 1,67 45,99
Çemtaş 10,30 3,83 26,71
Çimbeton 78,15 8,32 89,41
Çimentaş 29,20 4,89 94,67
Çimsa 11,39 2,43 25,44
Çuhadaroğlu Metal 4,27 1,18 33,86
Dagi Giyim 6,63 -0,30 165,20
Dagi Yatırım Holding 7,55 -1,69 234,07
Dardanel 12,24 3,64 222,96
Datagate Bilgisayar 10,30 1,48 31,88
Demısaş Döküm 5,96 1,02 71,26
Denge Holding 2,34 9,86 70,80
Deniz GMYO 6,36 -0,63 25,94
Denizli Cam 8,24 0,73 -1,20
Derimod 7,11 0,14 -0,42
Derlüks Deri 6,88 -9,47 70,05
Desa Deri 5,72 0,18 25,99
Despec Bilgisayar 8,25 -1,32 94,58
Deva Holding 21,18 0,95 137,24
Diriteks Diriliş Tekstil 1,32 -0,75 69,23
Ditaş Doğan 27,10 -9,97 184,81
DO-CO 344,00 0,20 -39,01
Doğan Burda 21,18 -5,45 248,93
Doğan Holding 2,25 2,74 25,31
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,95 0,00 78,79
Doğusan 3,07 0,33 47,60
Doğuş GMYO 6,23 -0,16 37,53
Doğuş Otomotiv 16,64 1,46 74,79
Döktaş Dökümcülük 26,26 1,63 -17,02
Duran Doğan Basım 18,24 -2,04 29,91
Dyo Boya 6,79 1,95 38,57
Eczacıbaşı İlaç 6,61 0,30 81,07
Eczacıbaşı Yatırım 16,06 -1,17 66,73
Edip Gayrimenkul 2,96 -0,34 112,95
Ege Endüstri 703,50 0,57 25,05
Ege Gübre 95,45 1,06 91,67
Ege Profil 14,86 0,27 24,14
Ege Seramik 5,72 0,53 55,50
Egeli & Co Tarım Girişim 1,12 0,90 250,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,07 -0,93 174,36
Egeli&Co Yatırım Holding 0,76 0,00 280,00
Egeplast 15,75 -0,69 26,00
Ekiz Kimya 8,70 0,00 1326,23
Emek Elektrik 2,92 -0,68 83,65
Eminiş Ambalaj 3,60 -4,00 136,84
Emlak Konut GMYO 2,32 0,87 58,90
Enerjisa Enerji 8,76 0,46 30,05
Enka İnşaat 6,74 -0,15 20,75
Erbosan 23,94 -0,42 -4,16
Ereğli Demir Çelik 8,63 0,47 -2,03
Ersu Gıda 4,44 0,00 114,49
Escort Teknoloji 3,89 0,78 179,86
Etiler Gıda 3,76 9,94 53,47
Euro Kapital Yat. Ort. 2,16 0,47 34,68
Euro Trend Yat. Ort. 1,84 -1,08 54,13
Euro Yat. Ort. 1,76 0,00 56,34
Euro Yatırım Holding 1,92 0,00 28,00
Fenerbahçe Futbol 12,45 1,97 -13,96
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,51 1,81 -1,31
F-M İzmit Piston 83,55 3,72 76,40
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,49 -0,69 49,41
Ford Otosan 78,80 -1,50 19,19
Formet Çelik Kapı 3,03 1,00 1,00
Frigo Pak Gıda 24,00 6,19 85,19
Galatasaray Sportif 2,47 0,41 21,67
Garanti Bankası 7,97 0,89 -28,46
Garanti Faktoring 5,53 0,36 42,89
Garanti Yat. Ort. 2,21 1,38 104,63
Gedik Y. Men. Değ. 9,24 0,76 193,80
Gedik Yatırım Holding 22,48 2,09 192,33
Gediz Ambalaj 12,43 0,24 83,88
Gentaş 3,02 0,67 46,46
Gersan Elektrik 6,99 -0,99 119,12
Global Men. Değ. 5,38 -0,37 186,17
Global Yat. Holding 4,72 -1,26 -3,08
Good-Year 5,95 3,30 46,91
Göltaş Çimento 21,86 0,83 22,88
Gözde Girişim 6,14 3,72 19,46
GSD Denizcilik 4,12 -0,24 60,94
GSD Holding 2,27 1,34 52,35
Gübre Fabrik. 31,26 1,63 245,80
Güler Yat. Holding 12,73 -1,70 527,09
Güneş Sigorta 5,51 1,66 152,75
Halk GMYO 2,53 0,80 107,83
Halk Sigorta 3,49 2,05 108,52
Hatay Tekstil 10,07 0,20 49,54
Hedef Girişim 3,43 -1,44 31,42
Hektaş 14,43 1,62 79,93
HUB Girişim 19,36 -0,62 106,21
Hürriyet Gzt. 1,53 0,66 34,21
ICBC Turkey Bank 5,83 1,75 10,63
İdealist Danışmanlık 3,99 -0,25 20,18
İdealist GMYO 4,37 0,23 42,81
İhlas Ev Aletleri 2,25 -0,44 -28,12
İhlas Gayrimenkul 1,82 1,11 51,67
İhlas Gazetecilik 3,97 0,76 -41,70
İhlas Holding 0,92 2,22 1,10
İhlas Yayın Holding 1,20 1,69 17,65
İndeks Bilgisayar 12,19 -1,06 29,96
Info Yatırım 6,24 0,48 28,32
İntema 13,31 2,54 43,74
İpek Doğal Enerji 14,91 1,08 93,13
İskenderun Demir Çelik 7,32 0,41 -6,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 01:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi
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