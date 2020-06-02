Son dakika haber | Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Son dakika haber | Borsada günün ilk yarısı (2)

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 360.

Son dakika haber | Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 360.036,60 117,11
İş Bankası (B) 64.740,00 4,42 114,51
İş Bankası (C) 5,08 0,00 -20,75
İş Bankası (Kur.) 518.999,90 147,14
İş Fin.Kir. 3,98 1,27 4,74
İş Girişim 6,80 0,59 78,95
İş GMYO 1,73 0,58 -1,70
İş Y. Men. Değ. 5,81 -0,51 44,28
İş Yat. Ort. 2,49 0,00 54,53
İşbir Holding 742,50 0,88 72,67
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 -1,56 1,61
İttifak Holding 2,78 -0,36 -25,27
İz Hayvancılık Tarım 4,86 4,07 85,75
İzmir Demir Çelik 13,02 0,23 58,97
İzmir Fırça 2,39 0,00 32,78
Jantsa Jant Sanayi 73,85 -0,20 38,85
Kafein Yazılım 16,37 -1,92 46,95
Kapital Yat. Holding 3,37 0,60 39,26
Kaplamin 7,08 0,00 27,57
Kardemir (A) 2,75 -0,72 3,77
Kardemir (B) 2,57 0,00 -2,65
Kardemir (D) 2,58 -1,15 -3,01
Karel Elektronik 15,35 1,45 5,64
Karsan Otomotiv 1,83 -1,08 15,82
Karsu Tekstil 3,33 -0,89 2,78
Kartonsan 446,10 -0,31 15,47
Katmerciler Ekipman 3,85 0,00 0,26
Kent Gıda 536,50 0,81 205,18
Kerevitaş Gıda 3,98 -1,00 22,09
Kervansaray Yat. Holding 0,49 0,00 -10,91
Kiler GMYO 3,37 2,74 -11,08
Klimasan Klima 17,16 -0,23 -22,28
Koç Holding 17,06 1,97 -14,74
Konfrut Gıda 9,69 1,36 23,91
Konya Çimento 262,80 0,46 -3,13
Kordsa Teknik Tekstil 11,29 0,71 -11,21
Koza Altın 75,35 1,62 1,76
Koza Madencilik 12,12 1,17 20,84
Körfez GMYO 3,08 -0,32 28,87
Kristal Kola 1,93 -0,52 27,81
Kron Telekomünikasyon 25,54 -3,26 100,79
Kuştur Kuşadası Turizm 36,34 -0,27 53,33
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,74 -0,57 5,45
Kütahya Porselen 20,98 -3,85 216,92
Lider Faktoring 2,24 1,36 22,07
Link Bilgisayar 26,12 -3,04 43,91
Logo Yazılım 74,45 -0,73 22,45
Lokman Hekim Sağlık 6,71 -1,61 16,09
Lüks Kadife 11,74 1,21 35,88
Makina Takım 1,85 0,00 -1,60
Marka Yatırım Holding 1,66 7,79 40,68
Marmaris Altınyunus 72,05 -1,57 1,48
Marshall 74,45 7,05 56,60
Martı GMYO 1,39 2,21 37,62
Martı Otel 1,02 2,00 12,09
Mavi Giyim 45,42 -2,07 -21,55
Mazhar Zorlu Holding 17,70 -0,39 46,40
Mega Polietilen 4,58 -4,58 108,18
Menderes Tekstil 2,36 0,85 80,15
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,00 1,06 2,88
Merko Gıda 1,33 -2,21 26,67
Metal Gayrimenkul 1,18 0,00 29,67
Metemtur Otelcilik 2,00 -1,48 12,36
Metro Holding 1,37 -0,72 -0,72
Metro Petrol ve Tesisleri 2,07 -0,48 5,61
Metro Yatırım Ortaklığı 2,21 -0,90 -58,56
Migros Ticaret 34,02 0,65 40,46
Milpa 4,30 -0,46 96,35
Mistral GMYO 2,22 0,00 17,46
MLP Sağlık 16,26 -1,03 1,63
MMC San. ve Tic. Yat. 1,81 -1,63 58,77
Mondi Tire Kutsan 6,93 -1,28 67,39
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,20 2,24
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,06 0,73 41,98
Net Holding 2,41 -0,41 -7,31
Netaş Telekom. 14,68 0,55 12,40
Niğbaş Niğde Beton 9,25 -0,32 49,19
Nuh Çimento 13,30 0,45 21,08
Nurol GMYO 4,24 -4,72 18,77
Odaş Elektrik 2,00 0,00 38,34
Olmuksan-IP 4,32 -1,14 68,69
Orge Enerji Elektrik 5,46 -0,55 10,08
Orma Orman Mahsulleri 5,05 2,64 82,97
Osmanlı Menkul 7,57 0,13 81,06
Ostim Endüstriyel Yat 2,27 -0,44 35,12
Otokar 134,20 0,37 -8,73
Oyak Çimento 6,03 0,33 9,68
Oyak Yat. Ort. 5,94 -1,00 157,29
Oylum Sınai Yatırımlar 3,02 -1,95 -2,23
Özak GMYO 3,08 -0,32 19,84
Özbal Çelik Boru 1,94 -2,02 20,36
Özderici GMYO 1,69 -0,59 7,64
Özerden Plastik 2,31 -3,35 1,32
Panora GMYO 5,47 0,55 -2,35
Papilon Savunma 15,04 -1,70 95,16
Park Elek.Madencilik 3,55 0,28 16,39
Parsan 17,11 9,96 1,00
Pegasus 59,75 -1,16 -30,84
Peker GMYO 6,05 0,00 93,29
Penguen Gıda 4,27 4,66 106,28
Pera GMYO 1,01 0,00 7,45
Pergamon Dış Ticaret 9,07 -0,77 17,22
Petkim 3,62 -0,28 -4,99
Petrokent Turizm 179,80 -1,69 40,36
Pınar Et ve Un 18,27 -3,59 99,24
Pınar Su 6,10 -1,77 162,93
Pınar Süt 18,10 -4,23 42,86
Plastikkart 9,70 0,00 4,64
Polisan Holding 2,67 0,00 -11,52
Politeknik Metal 129,00 0,39 69,58
Prizma Press Matbaacılık 3,81 -1,04 -11,40
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.186,10 0,08 7,07
QNB Finans Fin. Kir. 105,80 -0,19 -18,05
QNB Finansbank 47,58 -0,83 26,88
Ral Yatırım Holding 13,74 -0,79 102,06
Ray Sigorta 5,71 -6,09 66,96
Reysaş GMYO 5,00 4,38 8,93
Reysaş Lojistik 6,46 3,03 47,49
Rhea Girişim 2,18 2,83 83,19
Rodrigo Tekstil 2,69 -2,18 48,62
Royal Halı 2,17 2,84 58,39
RTA Laboratuvarları 21,02 -9,94 806,03
Sabancı Holding 8,80 3,77 -3,51
Safkar Ege Soğutmacılık 4,69 0,00 115,14
Salix Yatırım Holding 8,87 1,95 23,02
Sanel Mühendislik 5,32 -1,12 31,36
Sanifoam Sünger 6,15 3,54 23,00
Sanko Pazarlama 7,40 -0,54 -4,39
Saray Matbaacılık 1,65 1,23 27,63
Sarkuysan 5,69 -1,04 17,81
Sasa Polyester 10,43 1,76 34,93
Say Reklamcılık 3,76 -1,57 67,86
Sekuro Plastik 5,66 2,91 5,60
Selçuk Ecza Deposu 8,17 0,00 36,97
Selçuk Gıda 3,20 -6,71 86,05
Senkron Güvenlik 2,94 0,34 7,69
Serve Film Prodüksiyon 4,74 -1,46 198,11
Servet GMYO 16,24 -0,37 91,06
Seyitler Kimya 8,94 -2,40 31,66
Silverline Endüstri 2,76 -2,82 27,78
Sinpaş GMYO 1,14 -1,72 -1,72
Smartiks Yazılım 9,32 -1,17 -4,99
Soda Sanayii 5,73 0,35 -3,32
Sodaş Sodyum Sanayii 13,25 2,71 244,50
Söktaş 3,48 -0,57 31,32
Sönmez Filament 6,51 -0,61 33,40
Sönmez Pamuklu 6,65 -0,15 35,16
Sumaş Suni Tahta 12,20 0,25 23,23
Şeker Fin. Kir. 4,99 -0,40 4,39
Şekerbank 1,17 0,00 -10,69
Şişe Cam 5,01 1,01 -2,18
Şok Marketler 11,92 0,17 10,78
T. Halk Bankası 5,42 0,37 -8,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,40 0,93 -5,05
T.S.K.B. 1,14 0,00 -5,79
T.Tuborg 15,51 -1,21 30,34
Taç Tarım Ürünleri 5,15 -1,34 65,06
Tat Gıda 8,87 -1,44 45,80
TAV Havalimanları 20,54 -0,68 -24,39
Taze Kuru Gıda 16,57 9,95 128,87
Tek-Art Turizm 1,38 -2,82 9,52
Tekfen Holding 14,33 1,42 -22,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,34 0,00 74,76
Temapol Polimer Plastik 7,41 -0,27 41,95
TGS Dış Ticaret 4,91 -1,01 5,14
Tofaş Oto. Fab. 22,92 1,24 -1,64
Torunlar GMYO 2,62 -0,76 -4,73
Trabzon Liman 13,04 -0,84 22,33
Trabzonspor Sportif 5,55 0,91 158,14
Trakya Cam 3,29 0,30 -2,98
Trend GMYO 3,92 -0,25 78,18
TSKB GMYO 3,76 9,94 180,60
Tuğçelik 4,65 -0,21 17,72
Tukaş 8,55 -30,77
Turcas Petrol 2,94 -0,68 10,11
Turkcell 13,95 -0,71 1,09
Tümosan Motor ve Traktör 6,12 0,82 -4,52
Tüpraş 89,90 1,24 -29,10
Türk Hava Yolları 12,67 -0,71 -12,38
Türk Prysmian Kablo 3,98 -1,49 53,95
Türk Telekom 7,60 1,06 3,12
Türk Traktör 62,65 -1,03 18,41
Türker Proje Gayrimenkul 42,84 0,05 2,00
Ufuk Yatırım 4,94 2,28 91,47
Ulaşlar Turizm Yat. 2,70 -1,82 27,36
Ulusoy Elektrik 33,50 0,36 25,94
Ulusoy Un Sanayi 8,35 -5,97 118,59
Umpaş Holding 0,67 0,00 8,06
Uşak Seramik 1,72 -0,58 1,78
Utopya Turizm 5,91 -1,34 20,12
Uzertaş Boya 4,15 0,73 86,94
Ülker Bisküvi 23,92 -0,33 6,98
Vakıf Fin. Kir. 2,33 -0,43 -3,72
Vakıf GMYO 2,35 0,00 35,76
Vakıf Yat. Ort. 2,40 0,42 3,00
Vakıflar Bankası 4,73 0,00 -14,16
Vakko Tekstil 4,98 1,01 9,69
Vanet Gıda 1,61 -1,83 12,59
Verusa Holding 20,50 1,18 10,51
Verusaturk Girisim 5,01 1,21 -4,73
Vestel 14,23 0,42 12,76
Vestel Beyaz Eşya 23,94 -0,50 10,83
Viking Kağıt 4,36 -2,02 133,16
Yapı Kredi Koray GMYO 3,18 2,25 31,40
Yapı ve Kredi Bank. 2,38 0,00 -4,03
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,10 -4,91 45,14
Yataş 7,61 0,26 3,68
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,02 -0,98 25,47
Yeni Gimat GMYO 12,05 -0,41 0,66
Yeşil GMYO 0,63 0,00 -1,56
Yeşil Yapı 0,64 0,00 -3,03
Yeşil Yatırım Holding 13,21 1,30 17,63
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.499,90 -1,32 154,67
Yonga Mobilya 27,36 9,97 196,10
Yükselen Çelik 8,86 -1,23 44,54
Yünsa 12,92 0,16 28,33
Zorlu Enerji 1,48 1,37 -9,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 02:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı         
21:06
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı         
20:53
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı         
20:44
Vali'nin çalışmalarla ilgili Vali'nin çalışmalarla ilgili "Utancımdan sokağa çıkamam" isyanına Belediye Başkanı'ndan destek geldi         
20:31
Faslı yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi Faslı yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi         
20:15
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti         
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü         
19:58
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı         
19:55
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti         
19:50
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti         
19:46
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi         
19:34
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor         
19:15
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır         
19:11
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi         
19:05
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı 4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı         
19:01
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi         
18:51
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı         
18:47
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek         
18:43
ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım         
18:37
Sağlık çalışanlarının korunması için Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi         
18:25
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti         
18:25
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var         
18:21
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi         
18:06
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor         
18:03
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor         
18:02
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı         
17:59
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif         
17:54
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı         
17:40
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü         
17:34
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 21:13:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]