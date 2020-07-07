Son dakika haber! Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Son dakika haber! Borsada günün ilk yarısı (2)

Son dakika habere göre Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Doğu Perinçek'in yayında olduğu sırada Ulusal Kanal stüdyosunda yangın çıktı
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Son Dakika: İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 49.000,00 0,41 62,36
İş Bankası (C) 5,41 -1,10 -15,60
İş Bankası (Kur.) 409.999,90 95,24
İş Fin.Kir. 4,31 -0,92 13,42
İş Girişim 7,65 -0,26 101,32
İş GMYO 2,16 -0,92 22,73
İş Y. Men. Değ. 6,68 -1,76 65,89
İş Yat. Ort. 2,76 -0,72 71,29
İşbir Holding 1.350,00 -5,59 213,95
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,05 -2,78 69,35
İttifak Holding 3,56 -1,93 -4,30
İz Hayvancılık Tarım 5,25 -1,13 100,65
İzmir Demir Çelik 16,07 1,97 96,21
İzmir Fırça 2,50 4,17 38,89
Jantsa Jant Sanayi 76,00 2,70 42,89
Kafein Yazılım 19,06 -1,65 71,62
Kapital Yat. Holding 3,75 1,35 54,96
Kaplamin 10,49 -2,69 89,01
Kardemir (A) 4,28 -5,93 61,51
Kardemir (B) 3,43 -2,00 29,92
Kardemir (D) 3,18 -1,24 19,55
Karel Elektronik 17,61 -0,79 21,20
Karsan Otomotiv 3,72 1,92 135,44
Karsu Tekstil 4,15 -2,81 28,09
Kartonsan 461,00 -1,50 19,33
Katmerciler Ekipman 5,15 -2,65 34,11
Kent Gıda 741,00 7,53 321,50
Kerevitaş Gıda 5,17 -1,34 58,59
Kervansaray Yat. Holding 0,44 0,00 -20,00
Kiler GMYO 5,01 9,87 32,19
Klimasan Klima 16,58 -2,24 -21,84
Koç Holding 17,66 -0,34 -11,74
Konfrut Gıda 10,93 -1,89 39,77
Konya Çimento 295,50 -2,80 8,92
Kordsa Teknik Tekstil 12,89 -0,85 1,37
Koza Altın 83,90 -0,30 13,30
Koza Madencilik 13,50 -1,24 34,60
Körfez GMYO 3,51 -0,85 46,86
Kristal Kola 2,38 -0,42 57,62
Kron Telekomünikasyon 28,32 -2,34 122,64
Kuştur Kuşadası Turizm 56,05 1,91 136,50
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,95 9,67 78,79
Kütahya Porselen 38,54 1,42 482,18
Lider Faktoring 3,07 4,07 67,30
Link Bilgisayar 26,58 -1,85 46,45
Logo Yazılım 84,55 2,42 39,06
Lokman Hekim Sağlık 7,78 -1,27 34,60
Lüks Kadife 16,81 -1,29 94,56
Makina Takım 2,68 3,88 42,55
Marka Yatırım Holding 2,81 0,00 138,14
Marmaris Altınyunus 86,75 -1,98 22,18
Marshall 81,55 -0,31 71,54
Martı GMYO 2,78 8,17 175,25
Martı Otel 1,50 5,63 64,84
Mavi Giyim 48,24 -1,19 -16,68
Mazhar Zorlu Holding 16,90 -0,59 39,78
Mega Polietilen 4,45 -0,67 102,27
Menderes Tekstil 3,11 -2,81 137,40
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 23,46 -0,68 20,68
Merko Gıda 1,73 -0,57 64,76
Metemtur Otelcilik 2,61 1,56 46,63
Metro Holding 1,99 0,00 44,20
Metro Petrol ve Tesisleri 3,84 4,35 95,92
Metro Yatırım Ortaklığı 2,82 2,55 -47,12
Migros Ticaret 42,56 -1,89 75,72
Milpa 4,24 -2,08 93,61
Mistral GMYO 2,76 -1,43 46,03
MLP Sağlık 20,12 3,23 25,75
MMC San. ve Tic. Yat. 1,71 -0,58 50,00
Mondi Tire Kutsan 7,27 -3,07 75,60
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,30 2,53
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 26,32 8,05 106,92
Net Holding 2,84 -1,39 9,23
Netaş Telekom. 15,68 -1,88 20,06
Niğbaş Niğde Beton 14,06 7,41 126,77
Nuh Çimento 17,08 2,64 55,49
Nurol GMYO 4,86 1,25 36,13
Odaş Elektrik 2,93 3,17 102,67
Olmuksan-IP 5,05 -0,39 97,19
Orge Enerji Elektrik 6,83 -0,44 37,70
Orma Orman Mahsulleri 7,00 7,86 153,62
Osmanlı Menkul 11,00 -0,27 163,10
Ostim Endüstriyel Yat 3,35 2,45 99,40
Otokar 155,80 -0,45 5,96
Oyak Çimento 9,71 4,97 76,62
Oyak Yat. Ort. 7,21 -1,64 212,30
Oylum Sınai Yatırımlar 3,59 0,00 16,23
Özak GMYO 4,35 -1,14 69,26
Özbal Çelik Boru 4,11 -1,67 154,98
Özderici GMYO 2,70 2,27 71,97
Özerden Plastik 2,38 0,00 4,39
Panora GMYO 5,88 0,00 4,97
Papilon Savunma 16,89 -2,76 119,17
Park Elek.Madencilik 4,32 -2,48 41,64
Parsan 20,20 -1,46 19,24
Pegasus 52,05 -1,98 -39,76
Peker GMYO 9,53 4,73 204,47
Penguen Gıda 4,53 -2,79 118,84
Pera GMYO 1,51 1,34 60,64
Pergamon Dış Ticaret 10,89 0,93 40,74
Petkim 4,25 0,24 11,55
Petrokent Turizm 205,00 8,35 60,03
Pınar Et ve Un 19,89 -1,83 116,90
Pınar Su 6,04 -2,42 160,34
Pınar Süt 19,18 -1,29 51,38
Plastikkart 14,47 1,69 56,09
Polisan Holding 3,25 -2,40 7,70
Politeknik Metal 127,00 -0,24 66,95
Prizma Press Matbaacılık 4,66 -1,69 8,37
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.189,90 0,05 7,41
QNB Finans Fin. Kir. 90,95 -2,05 -29,55
QNB Finansbank 43,64 -2,28 16,37
Ral Yatırım Holding 16,63 0,24 144,56
Ray Sigorta 6,44 -3,30 88,30
Reysaş GMYO 6,34 2,26 38,13
Reysaş Lojistik 6,58 -0,90 50,23
Rhea Girişim 2,50 -1,96 110,08
Rodrigo Tekstil 2,67 0,00 47,51
Royal Halı 2,15 -1,38 56,93
RTA Laboratuvarları 32,30 2,47 1292,24
Sabancı Holding 9,20 -0,54 0,88
Safkar Ege Soğutmacılık 4,65 -1,69 113,30
Salix Yatırım Holding 10,00 -2,82 38,70
Sanel Mühendislik 4,18 -0,95 42,47
Sanifoam Sünger 6,19 -1,75 23,80
Sanko Pazarlama 7,98 -1,36 3,10
Saray Matbaacılık 3,12 -2,19 141,34
Sarkuysan 6,92 -0,72 43,27
Sasa Polyester 11,60 1,84 50,06
Say Reklamcılık 4,74 5,57 111,61
Sekuro Plastik 7,16 -1,24 33,58
Selçuk Ecza Deposu 9,25 -1,39 55,08
Selçuk Gıda 2,99 -0,66 73,84
Senkron Güvenlik 2,88 -2,04 5,49
Serve Film Prodüksiyon 6,57 -0,45 313,21
Servet GMYO 16,34 -1,57 92,24
Seyitler Kimya 9,51 1,82 40,06
Silverline Endüstri 4,32 -1,59 100,00
Sinpaş GMYO 1,69 -0,59 45,69
Smartiks Yazılım 8,96 -2,82 -8,66
Soda Sanayii 6,67 -0,89 12,54
Sodaş Sodyum Sanayii 11,83 -3,27 207,58
Söktaş 3,13 -8,21 84,06
Sönmez Filament 9,22 2,90 88,93
Sönmez Pamuklu 10,50 8,02 113,41
Sumaş Suni Tahta 13,04 -0,31 31,72
Şeker Fin. Kir. 4,78 -2,05 0,00
Şekerbank 1,77 1,72 35,11
Şişe Cam 5,90 -1,17 15,19
Şok Marketler 14,23 -2,33 32,25
T. Halk Bankası 6,10 -0,81 3,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,74 -0,88 -6,56
T.S.K.B. 1,33 -0,75 9,92
T.Tuborg 15,23 -0,26 27,98
Taç Tarım Ürünleri 5,59 -3,79 79,17
Tat Gıda 10,34 1,77 69,96
TAV Havalimanları 18,13 -2,16 -33,26
Taze Kuru Gıda 16,15 -1,04 123,07
Tek-Art Turizm 2,06 5,10 63,49
Tekfen Holding 17,79 -0,11 -4,11
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,38 1,23 75,71
Temapol Polimer Plastik 8,32 4,00 59,39
TGS Dış Ticaret 6,82 3,33 46,04
Tofaş Oto. Fab. 26,06 -1,06 11,83
Torunlar GMYO 4,18 0,97 52,00
Trabzon Liman 14,45 -1,57 35,55
Trabzonspor Sportif 7,64 3,10 255,35
Trakya Cam 3,81 -0,78 12,36
Trend GMYO 4,85 4,75 120,45
TSKB GMYO 3,43 -2,00 155,97
Tuğçelik 6,09 3,05 54,18
Tukaş 9,10 -2,36 -26,32
Turcas Petrol 3,82 -1,04 43,07
Turkcell 16,39 0,92 18,77
Tümosan Motor ve Traktör 7,57 -0,13 18,10
Tüpraş 88,35 1,61 -30,32
Türk Hava Yolları 11,71 -1,35 -19,02
Türk Prysmian Kablo 6,05 -1,47 134,02
Türk Telekom 8,14 -0,97 10,45
Türk Traktör 87,00 2,96 64,43
Türker Proje Gayrimenkul 62,90 -0,71 49,76
Ufuk Yatırım 5,51 -5,00 113,57
Ulaşlar Turizm Yat. 5,16 -3,55 143,40
Ulusoy Elektrik 39,80 -0,95 49,62
Ulusoy Un Sanayi 9,81 -2,10 156,81
Umpaş Holding 0,75 -3,85 20,97
Uşak Seramik 1,90 0,00 56,58
Utopya Turizm 7,17 -0,69 45,73
Uzertaş Boya 5,10 0,00 129,73
Ülker Bisküvi 26,10 4,07 16,73
Vakıf Fin. Kir. 3,19 -1,24 31,82
Vakıf GMYO 3,24 1,25 87,18
Vakıf Yat. Ort. 5,29 9,98 190,48
Vakıflar Bankası 5,18 -1,15 -5,99
Vakko Tekstil 5,63 -0,88 24,01
Vanet Gıda 1,74 -5,43 21,68
Verusa Holding 28,80 -2,37 55,25
Verusaturk Girisim 5,93 -2,63 12,76
Vestel 16,67 0,97 32,09
Vestel Beyaz Eşya 26,74 0,75 23,80
Viking Kağıt 5,08 -2,68 171,66
Yapı Kredi Koray GMYO 4,08 1,49 68,60
Yapı ve Kredi Bank. 2,41 0,84 -2,82
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,83 -1,19 72,73
Yataş 8,81 -0,11 20,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,24 4,85 101,24
Yeni Gimat GMYO 12,18 -0,33 1,74
Yeşil GMYO 1,03 1,98 60,94
Yeşil Yapı 1,05 -2,78 59,09
Yeşil Yatırım Holding 17,02 -2,07 51,56
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.000,00 0,00 137,69
Yonga Mobilya 24,88 -0,56 169,26
Yükselen Çelik 11,46 -2,05 86,95
Yünsa 16,14 -0,37 60,31
Zorlu Enerji 2,69 9,80 65,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

17:52 Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti 17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:48 Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 08:55 Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
20:52
Son Dakika: İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
PFDK'dan 10 kulübe ve maske takmayan idarecilere koronavirüs cezası
19:48
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
19:47
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada darbe planlarının 2012 yılında yapılmaya başlandığı ortaya çıktı
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
18:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 21:19:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]