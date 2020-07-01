Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 2.131.426.677 Garanti Bankası 1.327.592.830 ASELSAN 1.309.038.718 Türk Hava Yolları 1.258.080.700 Odaş Elektrik 1.070.837.183 Emlak Konut GMYO 998.850.353 Doğan Holding 833.363.813 Akbank 770.022.000 Halkbank 655.300.567 Karsan Otomotiv 584.159.548 Güneş Sigorta 569.390.424 Tüpraş 552.906.541 Ereğli Demir Çelik 500.303.290 Şekerbank 495.627.629 Vakıflar Bankası 478.204.424 Yapı ve Kredi Bankası 440.600.257 Petkim 439.895.612 Albaraka Türk 417.790.828 Şişe Cam 413.273.699 Tekfen Holding 397.534.240

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)