Son dakika haber | Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Son dakika haber | Borsada işlem hacmi sıralaması

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 2.131.426.677 Garanti Bankası 1.327.592.830 ASELSAN 1.309.038.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 2.131.426.677
Garanti Bankası 1.327.592.830
ASELSAN 1.309.038.718
Türk Hava Yolları 1.258.080.700
Odaş Elektrik 1.070.837.183
Emlak Konut GMYO 998.850.353
Doğan Holding 833.363.813
Akbank 770.022.000
Halkbank 655.300.567
Karsan Otomotiv 584.159.548
Güneş Sigorta 569.390.424
Tüpraş 552.906.541
Ereğli Demir Çelik 500.303.290
Şekerbank 495.627.629
Vakıflar Bankası 478.204.424
Yapı ve Kredi Bankası 440.600.257
Petkim 439.895.612
Albaraka Türk 417.790.828
Şişe Cam 413.273.699
Tekfen Holding 397.534.240
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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