Son dakika haber... Borunun patlaması nedeniyle Niksar'da doğal gaz arzında sorun yaşanıyor - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde, altyapı çalışması sırasında boruya zarar verilmesi nedeniyle kentin bir bölümüne doğal gaz verilemediği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şehit Haydar Ergüden Sokak'ta yürütülen altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun patladığı belirtildi.

Patlama nedeniyle saat 15.00 sıralarında ilçeye gaz arzının sonlandırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen çalışmalar sonucu 23 sektörden yarısına kontrollü şekilde gaz arzı sağlanmıştır. Amasya, Tokat ve Erbaa'dan takviye ekiplerin çalışması ile kontrollü gaz arzı için çalışmalar devam etmektedir. Özellikle gazla çalışan ocak, soba, ısıtıcı gibi cihazların arzın kesilmesi nedeniyle açık kalma ihtimali düşünülerek ekiplerce haneler tek tek gezilerek vatandaşımızın can ve mal güvenliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Bundan dolayı gecikmeler yaşanabilmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için ilan ve uyarılar yapılmakta, güvenlik birimlerince tedbirlere destek verilmektedir. Vatandaşlarımızın gazla çalışan cihazlarının açık olup olmadığını kontrol etmeleri, ısınmayla ilgili tedbirler almaları önemle rica olunur."