Son dakika haber... Borunun patlaması nedeniyle Niksar'da doğal gaz arzında sorun yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Borunun patlaması nedeniyle Niksar'da doğal gaz arzında sorun yaşanıyor

19.03.2022 20:56
Son dakika haber... Borunun patlaması nedeniyle Niksar'da doğal gaz arzında sorun yaşanıyor

Son dakika haberler: Tokat'ın Niksar ilçesinde, altyapı çalışması sırasında boruya zarar verilmesi nedeniyle kentin bir bölümüne doğal gaz verilemediği bildirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, altyapı çalışması sırasında boruya zarar verilmesi nedeniyle kentin bir bölümüne doğal gaz verilemediği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şehit Haydar Ergüden Sokak'ta yürütülen altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun patladığı belirtildi.

Patlama nedeniyle saat 15.00 sıralarında ilçeye gaz arzının sonlandırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen çalışmalar sonucu 23 sektörden yarısına kontrollü şekilde gaz arzı sağlanmıştır. Amasya, Tokat ve Erbaa'dan takviye ekiplerin çalışması ile kontrollü gaz arzı için çalışmalar devam etmektedir. Özellikle gazla çalışan ocak, soba, ısıtıcı gibi cihazların arzın kesilmesi nedeniyle açık kalma ihtimali düşünülerek ekiplerce haneler tek tek gezilerek vatandaşımızın can ve mal güvenliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Bundan dolayı gecikmeler yaşanabilmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için ilan ve uyarılar yapılmakta, güvenlik birimlerince tedbirlere destek verilmektedir. Vatandaşlarımızın gazla çalışan cihazlarının açık olup olmadığını kontrol etmeleri, ısınmayla ilgili tedbirler almaları önemle rica olunur."

YORUMLAR
500

Doğalgaz, Niksar, Şehit, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Borunun patlaması nedeniyle Niksar'da doğal gaz arzında sorun yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika
20:29 Taraftar sosyal medyadan tepki gösteriyor! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si toparlanamıyor
20:27 Lavrov'dan gündemi etkileyecek kritik sözler: ABD, Türkiye gibi ülkeleri yaptırımla tehdit ediyor
20:10 Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın fotoğrafına sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu!
19:56 İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı
19:21 17 yaşındaki Nuray, otel odasında ölü bulundu! 2 yıl önce istismara uğramıştı
19:12 Emre Belözoğlu galibiyet özlemi çekiyor! Adana Demirspor, kazanamama serisini Başakşehir maçıyla bozdu
19:10 Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm verildi
19:08 Tansu Çiller'in siyasete girme iddiaları üzerinden iktidara yüklenen Ali Babacan: Olmayacak, bitti o dönem
19:06 Sadık Çiftpınar'dan skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
18:42 Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 21:02:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Borunun patlaması nedeniyle Niksar'da doğal gaz arzında sorun yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement