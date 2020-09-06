Son dakika haber: Boş arazideki yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Son dakika gelişmesine göre Aksaray'da boş arazide atık plastiklerin tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.
Aksaray'da boş arazide atık plastiklerin tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Aksaray'da boş arazide bulunan atık plastikler bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yükselen alevler çevrede endişe oluştururken, vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2 araçla alevlere müdahale ederek, yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürdü. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlattı. - AKSARAY
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