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Son dakika haber... Boş dairedeki yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

Son dakika haber... Boş dairedeki yangın paniğe sebep oldu

01.02.2022 17:17
Son dakika haber... Boş dairedeki yangın paniğe sebep oldu

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ta boş bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Zonguldak'ta boş bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay saat 15: 30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Nadir Pulat Sokak üzerindeki üç katlı bir evin en üst katında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple boş evde çıkan yangın panik yaşattı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ev sakinleri yangını imkanlarıyla yangını söndürdü.

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haber... Boş dairedeki yangın paniğe sebep oldu

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Bahçelievler Mahallesi, Zonguldak, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Boş dairedeki yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika


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