Son dakika haber: BOŞ HAVUZDA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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Son dakika haber: BOŞ HAVUZDA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

11.07.2022 20:10

Son dakika haber... ERZİNCAN'da 3 metre derinliğindeki boş havuza düşen köpeği itfaiye erleri kurtardı.

ERZİNCAN'da 3 metre derinliğindeki boş havuza düşen köpeği itfaiye erleri kurtardı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve 3 metre derinliğinde olan inşaat halindeki boş havuza düşen köpeği fark eden bir vatandaş durumu itfaiyeye bildirdi. Köpeğin bulunduğu yere gelen itfaiye ekipleri, havuzda mahsur kalan köpeği kısa sürede kurtardı.

Özel yapım çubukla kurtarılan köpek, koşarak bölgeden uzaklaştı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BOŞ HAVUZDA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: BOŞ HAVUZDA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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