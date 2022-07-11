Organize Sanayi Bölgesi 'nde bulunan ve 3 metre derinliğinde olan inşaat halindeki boş havuza düşen köpeği fark eden bir vatandaş durumu itfaiyeye bildirdi. Köpeğin bulunduğu yere gelen itfaiye ekipleri, havuzda mahsur kalan köpeği kısa sürede kurtardı.

Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: BOŞ HAVUZDA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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