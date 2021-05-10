Son dakika haber! Boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunu alıkoyan kocaya gözaltı

Son dakika habere göre MERSİN'de, A.T. tarafından alıkoyulan, boşanma aşamasındaki eşi S.T. ve 3 çocuğu, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

MERSİN'de, A.T. tarafından alıkoyulan, boşanma aşamasındaki eşi S.T. ve 3 çocuğu, jandarma ekiplerince kurtarıldı. A.T. ise gözaltına alındı. Çamlıyayla ilçesine bağlı Belçınar Mahallesi Atdağı mevkisinde, şüphe üzerine otomobili durduran jandarma ekipleri, A.T.'nin, boşanma aşamasında olduğu S.T. ve 3 çocuğunu alıkoyduğunu belirledi. Olay sonrası A.T., gözaltına alınırken, S.T. ile 3 çocuğu da jandarma tarafından misafirhaneye yerleştirildi.



Jandarma, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunu alıkoyan kocaya gözaltı - Son Dakika

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