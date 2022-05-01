Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, oğlunu yaraladı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, oğlunu yaraladı

01.05.2022 19:33

Düzce'nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan şahıs, pompalı tüfekle eşini öldürüp oğlunu yaraladı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan şahıs, pompalı tüfekle eşini öldürüp oğlunu yaraladı. Kaçan şahıs ormanlık alanda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolu'daki ikametlerinden memleketi Hacıyeri köyüne bayramlaşmaya gelen Alkan ailesi, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Alkan ile evde tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Durdu Alkan, biber gazı sıkmasının ardından pompalı tüfekle Ayşe Alkan'ı öldürüp araya girmeye çalışan oğlu Müslüm Alkan'ı da yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralı Müslüm Alkan, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kaçan şahıs ile ilgili arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ile firari şahıs Durdu Alkan ormanlık alanda pompalı tüfek ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(Enes Bektaş- Selçuk Akyol/İHA)

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, oğlunu yaraladı
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, oğlunu yaraladı
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, oğlunu yaraladı
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, oğlunu yaraladı
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, oğlunu yaraladı
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, oğlunu yaraladı
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, oğlunu yaraladı
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, oğlunu yaraladı
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, oğlunu yaraladı
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, oğlunu yaraladı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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