OLAY ÖNCESİ BİRLİKTE YÜRÜRKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da Mehmet Yıldız ile tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Aygül Yıldız'ın olay öncesi birlikte görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Aygül Yıldız'ın katil zanlısı eşi ile tenha bir sokakta birlikte yürüdükleri görüldü. Yürüyüş sırasında çiftin konuştuğu, bu sırada Mehmet Yıldız'ın ellerinin cebinde olduğu gözlendi.