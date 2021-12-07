Son dakika haberi... Boşanma aşamasındaki eşinin evine gidip jandarma personelini yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tokat'ta, denetimli serbestlik tedbirini ihlal ederek boşanma aşamasındaki eşinin evine giden ve bu sırada pompalı tüfekle ateş ederek jandarma personelini yaralayan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Çerçi köyünde ikamet eden ve hakkında koruma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Hacer S. ile eşinin ağabeyi A.G'ye yönelik "tehdit" ve "hakaret" suçlarını işleyen Ömer S'nin, 7 Ekim'de Tokat Denetimli Serbestlik Bürosunca ayak bileğine takılan elektronik kelepçeyi 4 Aralık'ta kesip çıkartarak ikametini terk ettiği anlaşıldı.

Bunun üzerine, Tokat İl Jandarma Komutanlığınca, şüpheliyi yakalama faaliyeti başlatıldı, koruma kararı bulunan kişilerin ikametlerinde de emniyet tedbiri alındı. 7 Aralık Salı günü saat 04.30 sıralarında Hacer S. ve A.G'yi korumakla görevlendirilen jandarma devriye ekibi, köpeklerin havlaması üzerine çevreyi kontrol ettiği sırada Ömer S. tarafından pompalı av tüfeğiyle devriye personeline ateş açıldı.

İlk ateşte devriye komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş F.K. sol kolu ve sol bacağından yaralandı. Olay yerine süratle takviye kuvvet gönderilerek, zanlı, koruma kararı bulunan A.G. ve Hacer S'ye zarar veremeden jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ömer S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma personeli olay anını anlattı

Olayda yaralanan Kıdemli Çavuş F.K. ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edildi. F.K'nin vücudundan 35 saçma çıkarıldığı, 10 saçmanın ise vücudunda kaldığı öğrenildi.

Hastanede tedavisi devam eden F.K, AA muhabirine, "Hacer S. ile eşinin ağabeyi A.G'yi koruma nöbetindeydik. Köpeğin havlaması üzerine şahıs bize ateş etti. Olayda yaralandım. Takviye ekip gelerek şahsı kıskıvrak yakaladık. Ameliyat oldum." açıklamasında bulundu.