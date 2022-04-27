Son dakika haber! Boşanma davası açan eşe 'nafaka' oyunu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Boşanma davası açan eşe 'nafaka' oyunu

27.04.2022 10:55
Son dakika haber! Boşanma davası açan eşe 'nafaka' oyunu

Son dakika gelişmesine göre NİĞDE'nin Bor ilçesinde İsmail S., boşanma aşamasındaki eşi Sinem S.'ye, mobil bankacılık üzerinden mahkemenin hükmettiği 4 aylık birikmiş tedbir nafakası ücreti 3 bin lirayı gönderdi.

NİĞDE'nin Bor ilçesinde İsmail S., boşanma aşamasındaki eşi Sinem S.'ye, mobil bankacılık üzerinden mahkemenin hükmettiği 4 aylık birikmiş tedbir nafakası ücreti 3 bin lirayı gönderdi. Dekontu da avukatına yollayacağını söyleyerek, eşinin telefonunu alan İsmail S., 3 bin lirayı 'elden alınan borç ödemesi' açıklamasıyla ablasının hesabına aktardı. Sinem S., nafakayı ödediğini iddia eden eşi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan suç duyurusunda bulundu.

Sinem S., suç duyurusu dilekçesinde yer alan bilgilere göre, Temmuz 2021'de evlendiği İsmail S.'ye, şiddetli geçimsizlik nedeniyle Ocak 2022'de boşanma davası açtı. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayla birlikte İsmail S.'nin, eşine dava tarihinden itibaren aylık 750 lira tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Sinem S., dava sürerken, eşinin kendisine tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Hakkında soruşturma açılan İsmail S., eşini, 4 aylık nafakayı ödeyeceğini söyleyerek şikayetinden vazgeçirdi. İsmail S., 3 bin lira tutarındaki 4 aylık nafakayı elden vereceğini söyleyerek, eşini iş yerine çağırdı ancak Sinem S. yanına geldiğinde ödemenin ispatı için parayı mobil bankacılık üzerinden gönderdi. Para hesabına geçen Sinem S., kurulan tuzaktan habersiz, telefonunu, dekontu avukatına göndereceğini söyleyen eşine verdi. İsmail S. de 5 dakika önce gönderdiği parayı 'elden alınan borç ödemesi' açıklamasıyla ablası N.A.'nın hesabına aktardı.

ALIŞVERİŞE ÇIKINCA FARK ETTİSinem S., 1 gün sonra alışveriş için çarşıya çıkınca hesabında para olmadığını fark etti. Sinem S., hesap hareketlerini incelediğinde, eşinin nafakayı hesabına göndermesinden 5 dakika sonra başka hesaba EFT yapıldığını gördü. Eşini arayan İsmail S., "Nafakayı ödedim, ablama olan borcunu ödemişsin. Söylerim sana geri gönderir" diyerek telefonu kapattı.

Sinem S., daha sonra aramalarında eşinin kendisini engellediğini fark etti bunun üzerine avukatı Nuran Özdemir aracılığıyla eşi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık'tan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.


Son dakika haber! Boşanma davası açan eşe 'nafaka' oyunu
Son dakika haber! Boşanma davası açan eşe 'nafaka' oyunu
YORUMLAR
500
İzmir'de sahte iş ilanlarına başvurup dolandırıldığını iddia eden mağdurlardan suç duyurusu İzmir'de sahte iş ilanlarına başvurup dolandırıldığını iddia eden mağdurlardan suç duyurusu Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Savcılığı, Dolandırıcılık, Borç, Bor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Boşanma davası açan eşe 'nafaka' oyunu - Son Dakika


Son Dakika
10:57 İçişleri Bakanlığı maske zorunluluğunu kaldıran genelgeyi 81 il valiliklerine yolladı!
10:53 Erkekler için doğum kontrol hapı çalışmalarında sona gelindi: Gebeliği yüzde 99 oranında engelliyor
10:50 Herkes Kürt oylarının peşinde! Araştırmacı Yeğen: İktidar nötralize etmek, muhalefet yanına çekmek istiyor
10:46 Altılı masa atağa geçti: Bugün 3 farklı komisyon toplanacak!
10:38 5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ceren Monay Fransız eşinden boşandı
10:34 Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki son durumu paylaştı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
10:27 Eski AK Partili vekil Gezi kararını eleştirince Uşak Valisi olan eşi merkeze çekildi
10:09 Seda Sayan yeni eşiyle arasındaki yaş farkı haberlerine fena bozuk: Adamın 11 yaşında çocuğu var
10:06 İktidar da muhalefet de "dönsünler" derken, "Suriye'ye dönmem" diyen mültecilerin oranı yüzde 78'e çıktı
10:02 Doğu Perinçek'ten Gezi kararlarına tepki: Gezi'de biz de vardık, güçleri yetiyorsa beni de alsınlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 11:06:04. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Boşanma davası açan eşe 'nafaka' oyunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement