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Son dakika haber... Boşanma davası çıkışı silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Boşanma davası çıkışı silahlı kavga: 1 yaralı

01.02.2022 15:14
Son dakika haber... Boşanma davası çıkışı silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde boşanma davası çıkışı Ergün Y., tartıştığı eşi Özlem Y.'nin yanındaki arkadaşı Hamza D. tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde boşanma davası çıkışı Ergün Y., tartıştığı eşi Özlem Y.'nin yanındaki arkadaşı Hamza D. tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Çerkezköy Adliyesi'nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma davası açan Özlem ve Ergün Y. çifti arasında, duruşma çıkışı tartışma çıktı. Adliye önündeki tartışma, Özlem Y.'nin arkadaşları olduğu ileri sürülen Hamza D. ve O.A. da katılınca kavgaya dönüştü. Kavga sırasında aldığı darbe ile burnu kırıldığı belirtilen Hamza D., aracından aldığı tabanca ile Ergün Y.'ye iki el ateş etti.

Silah sesleri üzerine adliyede görevli polisler, taraflara müdahale etti. Bacağından yaralanan Ergün Y., çağırılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından Hamza D., O.A. ve Özlem Y.'yi gözaltına aldı.


Son dakika haber... Boşanma davası çıkışı silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber... Boşanma davası çıkışı silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber... Boşanma davası çıkışı silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber... Boşanma davası çıkışı silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber... Boşanma davası çıkışı silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber... Boşanma davası çıkışı silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber... Boşanma davası çıkışı silahlı kavga: 1 yaralı
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Çerkezköy Adliyesi, kavga, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Boşanma davası çıkışı silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Boşanma davası çıkışı silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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