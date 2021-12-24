Son dakika! Boşanma davası sonrasında pompalı tüfekle saldırıya uğradı - Son Dakika

Anadolu Adliyesi'nde görülen boşanma davası sonrasında karısının kardeşi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayarak yaralanan Özkan Ö. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 11.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanma davası için Kartal Anadolu Adliyesi'ne gelen Özkan Ö., adliyeden çıktığı sırada karısının kardeşi olan Alican Ö. tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Özkan Ö. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Özkan Ö. ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan,olay yerinde bulunan ve saçmaların isabet etmesi sonucu ayağından hafif şekilde yaralanan şüpheli Alican Ö.'nün babası Ali Ö. de hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheli Alican Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, ablası Burcu T. ile boşanma aşamasında olan Özkan Ö. isimli şahsı pompalı tüfekle vurduğunu itiraf etti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gamze Erdemir - Bayram Şahin - Mustafa Ayabakan/İHA)