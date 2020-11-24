Son dakika haber: Boşanmak isteyen eşini silahla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda boşanmak isteyen eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaralayan Ragıp Canan'ın, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ragıp Canan ile müşteki Nurtaç Canan ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ragıp Canan, eşiyle 25 yıldır evli olduklarını ve bir oğullarının bulunduğunu, önceden oto alım satım işi yaptığını, 2013'te kayınpederinin Fatih'teki dükkanını kiralayarak, gıda sektörüne girdiğini anlattı.

Sanık Canan, eşiyle işlettikleri dükkanın değerini üçe katladıklarını belirterek, "Eşimin kıskançlıkları nedeniyle aramızda sorunlar başladı. Sosyal medyadan mesajlaşmalarım oldu ancak bu kadarla kaldı. Şubat ayında eşimin düşmanca tavırları başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle dükkanı kapattık." dedi.

İş yeri üzerine kayıtlı olan eşinin kendisine, "seni mahvedeceğim, bitireceğim" dediğini öne süren Canan, haberi olmadan çiğ köfte standını kaldırmasına sinirlenen eşinin dükkandaki pos cihazlarını aldığını söyledi.

Eşinin bayramda oğlu ve kendisiyle görüşmediğini ileri süren Canan, savunmasına şu şekilde devam etti:

"Eşim ailesinin yanına Mersin'e gitmek istedi. Dükkan açılacağı için gitmesini istemedim. Eşim küfrederek 'Seni mahvedeceğim, bitireceğim.' dedi. Gitmemesi için ikna edemedim. Eşim 'Bana muhtaçsın.' dedi, ölmüş babama kadar laf etti. Dolaptaki silahı aldım, yere doğru 2-3 el ateş ettim. Eşim bu yanlışımı haketmedi, bir anlık öfke ve sinirle bu hataya sürüklendim. Eşim bana bela okumaya başladı. Kanı görünce telaşa kapıldım, pişmanlık ve vicdan azabı duydum."

Oğlunu arayarak "Annenin ağzını, burnunu kırdım, ambulans çağır eve gel.' dediğini, utandığı için eşini o şekilde bıraktığını, aradığı kayınpederine de "Sizin yüzünüzden vurdum." dediğini anlatan sanık Canan, öldürme kastı olsaydı eşinin kafasına ateş edebileceğini söyledi.

"Eşimden, sizden herkesten özür dilerim"

Canan, "Gayem incitmek bile değildi. Bir anlık öfke ve salaklıkla yaptım. Eşim benim her şeyimdir. Bir gün beni affedecektir. Biz bir aileyiz, düşman değiliz. Eşimden, sizden, herkesten özür dilerim. Eşimi çok seviyorum. O benim hayatım, ömrüm. Eşim evin reisi, sultanıdır. Ben eşimi çok seviyorum, üzerimde çok emeği var ama çok intikamcı ve inatçıdır." ifadelerini kullandı.

Sanık Canan, savunma yaparken müşteki Nurtaç Canan'a bakarak, sevdiğini söylemesi üzerine mahkeme başkanı tarafından uyarıldı.

Sanığın kendisini silahla vurduğu anları anlatırken ağlayan müşteki Nurtaç Canan da 25 yıllık evlilikleri sürecinde sürekli aldatıldığını ve aşağılandığını, psikolojik şiddet gördüğünü, 4-5 kez de boşanma davası açtığını anlattı.

Müşteki Canan, aile birliklerinin olmadığını belirterek, "Şiddet gördüm, silahı sürekli üzerindeydi. 2018'de beni aldattığı için ailemin evine gittim. Boşanacaktım, silahı o zaman aldı. Ailemin evinden geldi aldı beni. Sürekli ailesine gizlice para veriyordu. Bana 'Seni öldüreceğim, sakat bırakacağım, eve dönmeseydin kafana sıkacaktım.' dedi. Olay günü Mersin'e ailemin yanına gidecektim. Annemin buradaki evine eşyalarımı almaya gittim." diye konuştu.

Eşinin kendisini iş yerindeki çalışanlarla bile aldattığını, müşteriyi bile taciz ettiğini belirten Nurtaç Canan, çıkacağı sırada sanığın eve geldiğini, kendisini ittiğini ve sürüklediğini, ardından silahı ateşlediğini söyledi.

Müşteki Canan, sanığın elinden tutup kendisini çevirerek ateş ettiğini belirterek, "Camın önüne düştüm. Bana baktı ve evden çıktı. Dizlerim tutmuyordu. Sürünerek çantama ulaşmaya çalıştım. Öleceğimi düşündüm. Kimse kötü düşünmesin diye kanımla yere 'Annem, babam hakkınızı helal edin, üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum.' yazdım. Ölseydim ancak bu adamdan kurtulacaktım. Sanık oğlumu aramış. Oğlum geldi. 112'yi aradı. Oğlum hızla gelmeseydi, ölecektim. Telefonumu kredi kartımı almış. Telefonumu kırmış, içinde mesajları vardı. Kredi kartımdan 1500 lira para çekmiş, şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Sanık Ragıp Canan, salondan çıkartılırken, müşteki Nurtaç Canan'a dönerek, "Seninle görüşeceğiz." dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Haziran'da müşteki Nurtaç Canan'ın, eşi Ragıp Canan'a boşanmak istediğini söylediği ve valizini hazırladığı anlatıldı.

İddianamede, bu duruma sinirlenen Ragıp Canan'ın, evden çıkmasını engellediği eşine silahıyla 5 el ateş ettiği, "Öleceksin, gebereceksin" dediği ve kadını yaralı halde bırakarak evi terk ettiği aktarıldı.

Müştekinin de yerde yaralı yatarken kanıyla "Annem, babam hakkınızı helal edin, üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum." yazdığı ifade edilen iddianamede, Nurtaç Canan'ın, oğlu tarafından hastaneye götürüldüğü belirtildi.

İddianamede, sanık Ragıp Canan'ın, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.