Son Dakika | Bosna Hersek'teki savaşta öldürülen 16 kurbanın tabutu Prijedor'a uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Bosna Hersek'teki savaşta öldürülen 16 kurbanın tabutu Prijedor'a uğurlandı

19.07.2022 12:58

Bir son dakika haberine göre Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta katledilen 16 Boşnak sivilin yeşil çuhalara sarılı tabutları yarın toprağa verilecekleri Prijedor'a ulaştırılmak üzere Sejkovac Kimlik Tespiti Merkezi'nden gözyaşlarıyla uğurlandı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta katledilen 16 Boşnak sivilin yeşil çuhalara sarılı tabutları yarın toprağa verilecekleri Prijedor'a ulaştırılmak üzere Sejkovac Kimlik Tespiti Merkezi'nden gözyaşlarıyla uğurlandı.

Ülkenin kuzeyindeki Prijedor'da Sırplar tarafından öldürülen ve kimliği tespit edilen 16 kurban, yarın kılınacak cenaze namazının ardından Kamicani Anıt Merkezi'ne defnedilecek.

Sanski Most kentinde bulunan Sejkovac Kimlik Tespiti Merkezi'nden Prijedor'a gitmek üzere yola çıkan tabutları kurban yakınları gözyaşları ve dualarla uğurladı.

Prijedor Anma Etkinlikleri Organizyon Kurulu üyelerinden İbrahim Kahrimanovic, Prijedor'da 3 bin 176 kişinin acımasızca öldürüldüğünü anımsatarak, "600 kişinin kemik kalıntılarına hala ulaşmadık. Bir veya iki toplu mezara daha ulaşılacağı kanaatindeyiz." dedi.

Prijedor'da ne oldu?

Bosna Hersek'teki savaşın yeni başladığı Mart 1992'de eski Yugoslavya'daki Devlet Güvenlik Teşkilatının (UDBA) başına getirilen Sırp kökenli Simo Drljaca, Prijedor'daki 13 polis karakolunda görev yapan 1775 Sırp'ı bir ay içinde silahlandırdı.

Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor şehrini ele geçirdi. Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırdı. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3 bin 176 sivil hayatını kaybetti.

Sırplar, 31 Mayıs 1992'de yerel radyolar üzerinden yapılan duyuruyla "Sırp olmayanların evlerinin pencerelerine beyaz çarşaf asmaları, sokağa çıkarken kollarına beyaz kurdele bağlamaları" talimatı verdi. İşgalci Sırpların talimatlarını yerine getirmek zorunda kalan Sırp olmayan siviller, bu yöntemle tespit edildi. Tespit edilenler, esir kamplarına götürülerek katliamlara, işkencelere ve tecavüzlere maruz kaldı.

Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca'daki toplama kamplarına götürüldü. On binlerce kişi ise doğdukları topraklardan sürgün edildi.

Prijedor'daki katliamda hayatını kaybeden ve kimlik tespiti yapılan Boşnak siviller her yıl 20 Temmuz'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa veriliyor.

YORUMLAR
500
Bosna Hersek'teki savaşta kurşuna dizilen Srebrenitsalı 6 genç dualarla anıldı Bosna Hersek'teki savaşta kurşuna dizilen Srebrenitsalı 6 genç dualarla anıldı Son dakika gündem: SANCAKTEPE'DE OTOPARTAKİ YANGINDA 16 ARAÇ HASAR GÖRDÜ Son dakika gündem: SANCAKTEPE'DE OTOPARTAKİ YANGINDA 16 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bosna Hersek'teki savaşta öldürülen 16 kurbanın tabutu Prijedor'a uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:00 Yol kenarında kafasına ip geçirilmiş halde bir erkek cesedi bulundu! İntihar iddiası gündemde
12:52 Hayrete düşüren gerçek! Beyin yiyen amip adamın kafatasını boşalttı
12:47 "Her yol bitti engelli kaldı" diyen CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kendisini skandal sözlerle savundu: Projemiz ödül aldı
12:20 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki 11'i belli oluyor! Jorge Jesus netleştirmeye başladı
12:14 Trafikte ilginç olay! Şekerlemeleri otomobilin egzozunda kızarttılar
12:10 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan önemli açıklama! Zafer Partisi'ne mi katılıyor?
11:55 Selçuk Ural, "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'ın annesi Yeşilçam oyuncusuymuş
11:55 Ekipler, şüphelinin çantasından 2 bin 863 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirdi
11:46 Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı! 17,55 liradan işlem görüyor
11:35 Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 13:24:50. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Bosna Hersek'teki savaşta öldürülen 16 kurbanın tabutu Prijedor'a uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement