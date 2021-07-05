Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminin ardından fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada sanık Erdal Doğruya, "Maktulün vefatına sebep olan işlemi Melih (sanık Ömer Elmalı) yapmıştır. Sevgilim olduğu için onu korudum" dedi.

Beylikdüzü'nde 19 Eylül 2020'de bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptıran Kübra Boyraz (38) işlemin ardından fenalaşmıştı. Güzellik merkezi çalışanları tarafından evine bırakılan Boyraz, durumunun kötüye gitmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede pratisyen hekim Öner Özsoyeri'nin 12 yıla kadar hapsi istenirken, doktor olmadığı halde enjekte işlemini yaptığı iddia edilen Erdal Doğruya'nın ise 17 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Diğer iki sanık Ömer Elmalı ve Bülent Bostancı'nın ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen davanın duruşmasında tutuksuz sanıklar Öner Özsoyeri ile Erdal Doğruya hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Duruşmada sanık Erdal Doğruya, çevresinde kendisini Melih olarak tanıtan Ömer Elmalı tarafından işlemin yapıldığını söyleyerek "Maktulün vefatına sebep olan işlemi Melih (sanık Ömer Elmalı) yapmıştır. Ömer benim sevgilim olduğu için onu korudum. Ben içeri girdiğimde işlemi tamamlamıştı" dedi.

Sanık Öner Özsoyeri ise, "Sanık Erdal ve Ömer sevgilidir. Bu nedenle Erdal, Ömer'i korumuştur. Benim hekim olmamdan kaynaklı ceza almayacağımı düşünmüşlerdir" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların kusur durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. - İSTANBUL