Son dakika haber! Boyabat Devlet Hastanesinde 4 doktor göreve başladı - Son Dakika

Son dakika haber! Boyabat Devlet Hastanesinde 4 doktor göreve başladı
08.10.2020 14:04
Son dakika haber: Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi'nde 4 uzman doktor göreve başladı.
Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi'nde 4 uzman doktor göreve başladı.
Edinilen bilgiye göre, eksik doktor açığı giderilmeye çalışılan Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Doktoru Sezer Akbulut, Göğüs Hastalıkları Uzmanı İlknur Koç, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzmanı.Dr. Mustafa Göksu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktoru Feyza Nur Yücel olmak üzere 4 doktor göreve başladı. - SİNOP
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