Son dakika haber...  BOYNUNA SAPLANAN MAKASLA FELÇ KALAN 13 YAŞINDAKİ EZEL'İN DAVASI - Son Dakika

SULTANGAZİ'de iki grup arasında çıkan kavgada fırlatılan makasın parka gitmek için evden çıkan 13 yaşındaki Ezel Erdem'in boynuna isabet etmesine ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ezel'in dayısı Ekrem Erdem , "Yeğenim Ezel'in boyundan aşağısı felç vaziyette. Doktorlar bir ümit olmadığını söylemekte. Okula gidemiyor" dedi.

Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, tutuklu sanık Ümit Gök Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) arıza nedeniyle katılamadı. Duruşmada taraf avukatları yer aldı.

"DOKTORLAR ÜMİT OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Tanık olarak dinlenen mağdur Ezel Erdem'in dayısı Ekrem Erdem, 10 senedir mağdur çocukla birlikte yaşadığını ifade etti. Tahir Çelik'in ve arkadaşlarının Ümit Gök'ün ailesinden yol istediğini, yol verilmeyince de Gök'ün ailesine sopalarla saldırdıklarını anlatan Erdem, "Kavga çıkınca kardeşim ve yeğenime aşağıda beklemelerini söyledim. Bir süre sonra ben aracımla çocukları diğer sokaktan almaya giderken yeğenim Ezel'in boynuna makas saplanmış bir vaziyette geldiğini gördüm. Hatta Ümit Gök'ün annesi saplanmış makası çıkarmak isteyince ben de kızdım, çıkarttırmadım. Ben yeğenime makası Ümit'in ve başka birinin attığını görmedim. Yeğenim Ezel'in boyundan aşağısı felç vaziyette. Doktorlar bir ümit olmadığını söylemekte, okula gidememektedir" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Sultangazi 'de 24 Ağustos 2019'da iki grup arasında çıkan kavgada fırlatılan makas, parka gitmek üzere olan Ezel Erdem'in boynuna saplandı. Erdem, boynundan aşağısı tutmayacak şekilde felç oldu. Olay sonrası tutuklanan Ümit Gök hakkında "Silahla beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Esentepe Mahallesi 'nde Tahir Çelik ve kardeşleri ile Ümit Gök arasında yol verme tartışması yaşandığı, Ümit Gök'ün ailesinin darp edildiği belirtildi. Ümit Gök'ün darp edildikten sonra kendi dükkanına giderek makas aldığı, makası tartıştığı kişilere fırlattığı ve makasın parka gitmek üzere evden çıkan Ezel Erdem'in boynuna saplandığı ifade edildi. İddianamede Erdem'in yaralanması sonucu yaşamını tehlikeye sokan bir durumun olduğu, Erdem'de saptandığı belirtilen kırığın hayati fonksiyonlarını orta derece etkileyecek nitelikte olduğu kaydedildi.

TAHLİYE EDİLİP YENİDEN TUTUKLANDI

Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 12 Kasım 2019 tarihli ilk duruşmada tutuklu sanık Ümit Gök, dükkanlarının önünde araç park etme tartışması çıktığını, çıkan tartışmada annesinin ve babasının darp edildiğini öne sürdü. Mahkeme, sanık Ümit Gök'ün adli kontrol talebiyle tahliyesine karar verdi. Ancak Ahbap Platformu adına aileye gönüllü olarak avukatlık yapan Emre Eşiyok'un celse arasında tahliye kararına itirazı üzerine sanık Ümit Gök, 27 Ağustos 2019 tarihinde yeniden tutuklandı.

- İstanbul