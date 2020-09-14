Son dakika haber... Bozkırın ortasındaki "sahil kenti" kampçıları bekliyor - Son Dakika

Son dakika haber... Bozkırın ortasındaki "sahil kenti" kampçıları bekliyor

Son dakika haberlerine göre Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen kampçılara muhteşem bir ortam sunuyor.

Son dakika haber... Bozkırın ortasındaki

Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen kampçılara muhteşem bir ortam sunuyor.

Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, sonbaharla bambaşka bir güzelliğe büründü.

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendirilen ilçe, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler tekne turlarıyla, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti", birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresini ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi'ni görme fırsatı buluyor.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle az sayıda turistin ziyaret ettiği ilçede, özellikle kalabalık ortamlardan uzak, doğada güzel vakit geçirmek isteyen kampçılar için belediye tarafından kamp alanları belirlendi.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, AA muhabirine, Halfeti'nin Güneydoğu'nun önemli bir turizm cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Halfeti'nin Türkiye'deki 19 "sakin şehir"inden biri olduğunu anımsatan Albayrak, "Halfeti hem sakin kent özelliği ile hem de doğası, tarihi, kendine has mimarisi ve sadece ilçemizde yetişen karagül bitkisiyle turistlerimizi her geçen yıl biraz daha cezbetmektedir." dedi.

Geçen yıl 1 milyon ziyaretçinin ilçeyi ziyaret ettiği bilgisini veren Albayrak, ancak bu yıl pandemi nedeniyle istedikleri gibi bir sezon yaşamadıklarını ifade etti.

"Sahil bandı projemizi hayata geçireceğiz"

Tur teknelerinin pandemi nedeniyle 3 ay çalışmadığını sonrasında da yarım kapasiteyle çalıştığını anlatan Albayrak, şöyle devam etti:

"İlçemizde bu süreçte yoğunluk olmaması belediye olarak bize biraz daha kolay çalışma imkanı sağladı. Özellikle otopark sorununu çözmeye çalıştık ve turistik alanlarımızın yakınında 3 bin 500 metrekarelik alana sahip açık otopark alanı ilçemize kazandırdık. Sahil bandından genişlemeler yaptık. Ayrıca yakın zamanda Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle yürüteceğimiz 4 milyon liralık sahil bandı projemizi hayata geçireceğiz. Proje sayesinde sahilde yürüyüş, bisiklet yolları, rekreasyon alanları, çöp kutusu uygulamalarına kadar Çeşme, Marmaris, Kuşadası'ndaki sahil bantlarında nasıl bir görüntü varsa Halfeti de aynı görüntüye kavuşacak. Bu bizim ilk projemiz daha sonra etaplar halinde sahil bandını genişletmeye devam edeceğiz."

"Kamp alanları oluşturduk"

Albayrak, Halfeti'nin her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, sonbahar mevsiminin ise ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu ifade etti.

Dünyada sadece ilçede yetişen karagül bitkisinin sonbaharla ikinci kez açmaya hazırlandığını kaydeden Albayrak, şöyle konuştu:

" Eylül, ekim aylarında sosyal mesafeye uyarak, maske takarak gerekli kurallara uyarak karagülün açtığı bu zaman diliminde tüm ziyaretçilerimizi ilçemize bekliyoruz. Özellikle doğaseverler için, karavan olmak üzere çadır kurmak isteyen, kamp yapmak isteyen ziyaretçilerimiz için muhteşem doğasıyla Çekem Mahallesi yolunda, Çekem Mahallesi'nde kamp alanları oluşturduk. Ziyaretçilerimizi bu kamp alanlarında Halfeti'deki bu sakinliği, eşsiz doğayı tüm güzellikleriyle yaşamaya bekliyoruz."

Güneydoğu, Halfeti, Birecik, Baraj, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber... Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti' kampçıları bekliyor - Son Dakika

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