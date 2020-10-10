Son dakika haberleri | Bozkırın ortasındaki Tödürge Gölü, huzur veren doğasıyla ziyaretçileri cezbediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bozkırın ortasındaki Tödürge Gölü, huzur veren doğasıyla ziyaretçileri cezbediyor

10.10.2020 11:55

Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Zara ilçesi sınırlarında yer alan, birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Tödürge Gölü, sonbaharda bozkırın içinde vahayı andıran görünümüyle hem görsel şölen sunuyor hem de ziyaretçilerine "huzur" veriyor.

Sivas'ın Zara ilçesi sınırlarında yer alan, birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Tödürge Gölü, sonbaharda bozkırın içinde vahayı andıran görünümüyle hem görsel şölen sunuyor hem de ziyaretçilerine "huzur" veriyor.

Sivas- Erzincan kara yolu kenarında Zara ilçesine 29 kilometre uzaklıktaki Tödürge Gölü, Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan göller arasında yer alıyor.

Bozkırın ortasında yaklaşık 5 kilometrekarelik alana yayılan ve 17 çeşit balık türüne ev sahipliği yapan gölde farklı dönemlerde tepeli batağan, kızılı boyunlu batağan, leylek, angut, kılördek, karaçaylak, deniz kartalı, saz delicesi, turna, uzunbacak, kızılbacak, sumru, Macar ördeği ve sarıbaşlı kuyruksallayan gibi kuş türleri de gözlemlenebiliyor.

Kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan göl, el değmemiş yapısı, geniş sazlıkları, yeşil alanları ve sakin ortamıyla sonbaharda da doğanın eşsiz güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

Çevresindeki sosyal tesisler ve mesire alanlarıyla ziyaretçilerini cezbeden göl, özellikle şehirlerin kalabalık ortamından uzaklaşıp doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Yaşlı çiftler göl ve çevresinde huzur buluyor

Ziyaretçilerden 69 yaşındaki İhsan Ünal, AA muhabirine, İzmir'den eşiyle akrabalarını görmek için Sivas'a geldiklerini söyledi.

Tödürge Gölü'nün sakin ortamında huzur bulduklarını belirten Ünal, "Harika bir göl. Burada faklı türlerde kuşlar var. Adete kuş cenneti gibi. Ayrıca gölde çok güzel balık türleri var. Yakında İzmir'e döneceğiz ama biz burayı çok seviyoruz. Havası temiz, sakin muhteşem bir yer. Kesinlikle herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Gölün her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğüne dikkati çeken 67 yaşındaki Suzan Ünal da eşiyle birlikte Sivas'a her geldiklerinde mutlaka göle uğradıklarını dile getirdi.

Ünal, "Burası çok güzel bir yer. Özellikle balığını yedim çok güzel. 'Sivas'ın denizi yoktur.' diye bir şey yok. Burası denizden de güzel. Özellikle burada gün batımını izlemek muhteşem. Gölün sonbaharı, kışı, her mevsimi ayrı güzel. Herkese tavsiye ederim, gelip görsünler." diye konuştu.

Son dakika haberleri | Bozkırın ortasındaki Tödürge Gölü, huzur veren doğasıyla ziyaretçileri cezbediyor
Son dakika haberleri | Bozkırın ortasındaki Tödürge Gölü, huzur veren doğasıyla ziyaretçileri cezbediyor
Son dakika haberleri | Bozkırın ortasındaki Tödürge Gölü, huzur veren doğasıyla ziyaretçileri cezbediyor
Son dakika haberleri | Bozkırın ortasındaki Tödürge Gölü, huzur veren doğasıyla ziyaretçileri cezbediyor

Erzincan, Balık, Sivas, Huzur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bozkırın ortasındaki Tödürge Gölü, huzur veren doğasıyla ziyaretçileri cezbediyor - Son Dakika

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