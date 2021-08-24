Son dakika haber: Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan ortaokul, spor salonu ve pansiyon yeniden yapılacak - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ağır hasar gören Bozkurt Ortaokulu, Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu ve spor salonu yeniden inşa edilecek.

İlçede 11 Ağustos'taki şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinde birçok bina yıkıldı, bir bölümü de ağır hasar gördü.

Bu binaların onarılması ya da tamamen yıkılıp yeniden inşa edilmesine yönelik çalışma başlatan ekiplerin, Bozkurt Ortaokulu, Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu ve spor salonuna yönelik incelemeleri de sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonuyla 12 derslikli ortaokul ile pansiyon ve spor salonu, yapılacak tespitin ardından eski yerine ya da yeni bir yere inşa edilecek.

Bu arada, bölgede iş makinelerinin ağır hasarlı binaları yıkımı sürüyor.

İlçede hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.