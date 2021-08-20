Kartal Belediyesi, sel nedeniyle taşlarla kaplanan Bozkurt'taki şehitliğin temizlik çalışmalarına katıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çalışmalara katılan Kartal Belediyesi Sivil Savunma ekipleri, sel nedeniyle taş ve molozlarla kaplanan şehitliğin temizlik çalışmalarına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel'in, Abana Eski Belediye Başkanı Rıdvan Oyar'ın kabri ile Çanakkale Savaşı'nda şehit düşenlerin sembolik mezarlarının bulunduğu Abana-Bozkurt Şehitler ve Gaziler Anıtı, yaşanan afette taş ve toprak yığınları arasında kalarak zarar gördü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Düzce il ve ilçe belediyeleri ile Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı ekipleri ile harekete geçen Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, selin oluşturduğu hasarı ortadan kaldırmak için şehit mezarlığı ve anıtta çalışma başlattı.

Mezarlıkların üzerindeki taş yığınlarını elleri ile temizleyen ekipler, anıtın içine dolan molozların aktarımını da getirdikleri iş makineleri ile yaptı.

Ekiplerin 2 gün süren çalışmalarının sonucunda selin getirdiği 30 kamyondan fazla hafriyat, anıttan temizlendi.

Molozlardan kurtardıkları anıtı mıcır ile dolduran ekipler, tozlanan alanı yıkadı.

Temizlenen mezarlara çiçek dikerek anıttaki çalışmaları tamamlayan ekipler, destek çalışmalarının devam ettiği bölgelere yola çıktı.