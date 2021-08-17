Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketinde iş yeri zarar gören Hasan Yağmur, yaşadıklarını unutamıyor Açıklaması - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde iş yeri zarar gören Hasan Yağmur, yaşadıklarını unutamıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden olan selin oluşturduğu zararın ortaya çıkarılmasının ardından ekipler ve vatandaşlar, ev ve iş yerlerindeki balçıkları temizliyor.

Selden yoğun şekilde etkilenen Cumhuriyet Caddesi'nde iş yeri sahibi Hasan Yağmur, AA muhabirine, selin bir anda geldiğini ve ne olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

O esnada herkesin kaçıştığını anlatan Yağmur, "Korkunç bir olaydı. Büyük büyük ağaçlar geldi. Malzemeler sıkıştı. Suyun üzerinden 25-30 araba geçti. Dükkan katımız maalesef gitti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'hepsini yapacağız, yaralarınız sarılacak' dedi." diye konuştu.

Selin ardından yaraların sarılması için ekiplerin tüm gücüyle çalıştığını vurgulayan Yağmur, "Askerlerimiz burada yardımcı oluyorlar. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Dükkanın içerisinde bir metre toprak var. Çok vahim bir olaydı. Çok zor bir durum." ifadelerini kullandı.