Bozüyük Şehir Müzesi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığı ve tedbirler kapsamında Şehir Müzesi'nin geçici süreliğine ziyarete kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, müzenin sağlıklı günlerde yeniden ziyaretçilere hizmet vereceği ifade edilerek, maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
- Kaynak: AA
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