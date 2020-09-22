Son dakika haber: Bozüyük'te Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Emniyet ekipleri ve zabıtalar, pazar yerinde Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla sürekli bilgilendirme yaparak hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Kapalı pazarda özellikle açıkta satışa sunulan gıda maddelerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edildi.

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