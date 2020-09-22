Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri kapalı pazar yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.
Kapalı pazarda özellikle açıkta satışa sunulan gıda maddelerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edildi.
Emniyet ekipleri ve zabıtalar, pazar yerinde Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla sürekli bilgilendirme yaparak hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:15 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Bozüyük'te Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika