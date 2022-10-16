Son dakika haber | Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yol kontrolü sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan şahısların üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada, piyasa değeri 40 bin TL ve toplam ağırlığı 95,64 gram olan metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam aparat ve 5 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan M.D. (37), Z.B. (25) ve İ.Y. (19) adlı şahıslar gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şahısların çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi. - BİLECİK