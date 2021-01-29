6 aylık hamile kadın, 4 yaşındaki oğlunu silahlı soyguncudan böyle korudu - Son Dakika

6 aylık hamile kadın, 4 yaşındaki oğlunu silahlı soyguncudan böyle korudu

29.01.2021 08:36

Brezilya'da 6 aylık hamile kadın, yemek yedikleri lokantada 4 yaşındaki oğlunun üzerine kapanarak müşterilere silah doğrultan soyguncudan korumaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Recanto das Emas bölgesinde 6 aylık hamile olduğu ifade edilen Rafaela Dantas isimli kadın 4 yaşındaki oğlu ile bir lokantada yemek yedi.

OĞLUNUN ÜZERİNE KAPANDI

Onların yemek yediği esnada lokantaya gelen soyguncular tarafından müşterilere silah doğrultuldu. Dantas, 4 yaşındaki oğlunun üzerine kapanarak onu korudu.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, 2 soyguncunun lokantadan ayrılmak üzere olan bir çiftin orayı terk etmesine izin vermediği ve ardından birinin müşterilere silah doğrulttuğu görüldü. Bunun üzerine hamile kadın, küçük oğlunun üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Bu sırada ise müşterilerden birinin diğer soyguncuya müdahale etmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

EŞYALARI ÇALIP KAÇTILAR

Daha sonra ise müşterilerin eşyalarını alan soyguncular olay yerinden uzaklaştı. Olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

6 aylık hamile kadın, 4 yaşındaki oğlunu silahlı soyguncudan böyle korudu

Brezilya, Silah, Emas, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya 6 aylık hamile kadın, 4 yaşındaki oğlunu silahlı soyguncudan böyle korudu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Önce patronunun parasını çaldı, ardından tükürükle korona bulaştırmaya çalışıp ölümle tehdit etti Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı Meteoroloji alarm verdi! Birçok ilde yoğun kar bekleniyor Son Dakika! Çin'den satın alınan 10 milyon doz aşının kalan 3.5 milyon dozluk son bölümü de İstanbul'a getirildi İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Hollanda'da kısıtlama protestoları devam ediyor! Mağazalar yağmalamaya karşı beton bloklarla önlem aldı Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı
Marmara'da 7.5 şiddetinde olası bir depremin oluşturacağı ekonomik kayıp 120 milyar doları bulacak Marmara'da 7.5 şiddetinde olası bir depremin oluşturacağı ekonomik kayıp 120 milyar doları bulacak         
08:51
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Bir koronavirüs aşısı da ABD'li Novavax firmasından: Yüzde 90'a yakın etkinlik sağladı Bir koronavirüs aşısı da ABD'li Novavax firmasından: Yüzde 90'a yakın etkinlik sağladı         
08:01
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Turizm elçisi ilan ettiğimiz Nusret, Turizm elçisi ilan ettiğimiz Nusret, "Karabağ Azerbaycan'dır" diyemedi         
00:49
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu         
00:08
Sütyensiz paylaşımıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağdı Sütyensiz paylaşımıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağdı         
21:24
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi         
17:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi         
14:47
İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı         
14:13
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi         
13:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 09:15:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 6 aylık hamile kadın, 4 yaşındaki oğlunu silahlı soyguncudan böyle korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei