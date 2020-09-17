Son dakika haber: Brezilya'da Sağlık Bakanlığına, görevi dört aydır vekaleten yürüten General Pazuello atandı - Son Dakika

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Sağlık Bakanlığına, görevi dört aydır vekaleten yürüten General Eduardo Pazuello'yu atadı.

Bolsonaro, Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen törende Pazuello'nun bakanlık görevine asaleten atanmasını sağlayan başkanlık kararnamesini imzaladı.

Pazuello, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en yoğun etkilenen ülkelerden biri olan Brezilya'da salgının başından bu yana göreve getirilen üçüncü bakan oldu.

Bolsonaro, Pazuello'dan önceki bakanlardan Louis Mandetta'nın görevine 16 Nisan'da son vermiş, yerine gelen Nelson Teich, daha bir ayı tamamlamadan 15 Mayıs'ta istifa etmişti.

Her iki bakan da Bolsonaro'nun salgının boyutunu küçümseyen ve karantina tedbirlerine karşı tavır alan tutumu nedeniyle devlet başkanı ile anlaşmazlığa düşmüştü.

Kendisi de eski bir asker olan Bolsonaro, Teich'in istifasının ardından muvazzaf General Pazuello'yu geçici olarak göreve getirmişti. Bir ikmal subayı olarak lojistik alanında tecrübesi bulunan Pazuello'nun sağlık alanında deneyimi bulunmuyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve ABD'nin ardından en fazla ölümün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya'da bugüne dek 4 milyon 421 bin 686 vaka görülürken, virüs nedeniyle 134 bin 174 kişi hayatını kaybetti.