Son dakika haber: Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 907 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ABD'nin ardından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da virüs nedeniyle son 24 saatte 907 kişi hayatını kaybetti.?

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 907 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 125 bin 521'e, vaka sayısı da son 24 saatte 51 bin 194 artarak 4 milyon 92 bin 832'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 845 bin 16 vaka ve 31 bin 91 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 278 bin 918 olarak açıklandı.