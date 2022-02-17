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Son dakika haber... Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber... Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi

17.02.2022 05:53

Son dakika gündem haberine göre Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye çıktı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye çıktı. Ölenlerin 22'sinin erkek, 37'sinin kadın ve 8'inin de çocuk olduğu açıklanırken, sellerin neden olduğu heyelanlar nedeniyle 54 evin yıkıldığı, 370 kişinin barınaklara sığındığı bildirildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında 400 itfaiyecinin çalıştığı, itfaiye ekiplerinin henüz kaybolan kişi sayısını belirleyemediği duyuruldu.

Son dakika haber... Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi
Son dakika haber... Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi
Son dakika haber... Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi

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Brezilya, Rio, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi - Son Dakika
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