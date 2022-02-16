Son dakika haber! Brezilya'daki sellerde 34 kişi öldü - Son Dakika

BUENOS Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller sonucu 34 kişi hayatını kaybetti.

Resmi haber ajansı Agencia Brasil'de çıkan habere göre, Petropolis Sivil Savunma Birliği, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması ve seller sonucu 34 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

İtfaiye ekiplerinin toprak kaymasının meydana geldiği bölgelerde arama çalışmalarına devam ettiği, yetkililerin kentte "afet durumu" ilan ettiği ve yaralılarla ilgilenilmesi için hastane ekiplerine takviye yapıldığı belirtildi.

Petropolis Belediyesi, yağışlardan en çok etkilenen Oficina Tepesi bölgesindeki heyelanın 80 eve hasar verdiğini aktardı.

Petropolis Belediye Başkanı Rubens Bomtempo, basına yaptığı açıklamada, "Aşırı derecede ciddi bir durumla karşı karşıyayız ve halka yardım etmeyi garanti altına almak için tüm çabamızı sarf ediyoruz." dedi.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, Petropolis'in yüksek bölgelerinde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görüldü.

Yetkililer, dün Petropolis'in şubat ayının tamamında beklenen yağışı 6 saatte aldığını belirtmişti.

Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.