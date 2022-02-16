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Son dakika haberi | Brezilya'daki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Brezilya'daki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti

16.02.2022 05:37

Son dakika gündem haberi: Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların tetiklediği seller nedeniyle 6 kişi öldü.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların tetiklediği seller nedeniyle 6 kişi öldü.

Brezilya Bölgesel Kalkınma Bakanı Rogerio Marinho, Twitter hesabından, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde şiddetli yağışların nehirlerin taşmasına neden olduğunu, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 52 noktada toprak kayması yaşandığını aktardı.

Marinho paylaşımında, yerel yöneticilerle temas halinde olduklarını, selden etkilenen, riskli bölgelerde yaşayan ve evsiz kalan kişilere yardım edeceklerini duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, dağlık bölgelerde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları ve parkları sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülüyor.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, Petropolis'in şubat ayının tamamında beklenen yağışı 6 saatte aldığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri 3 kişinin kayıp olduğunu, 120'den fazla itfaiyecinin toprak kayması olan bölgelerde muhtemel kurbanları aramak için çalışmalara başladığını aktardı.

Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi de kaybolmuştu.

Son dakika haberi | Brezilya'daki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Brezilya'daki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Brezilya'daki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Brezilya'daki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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