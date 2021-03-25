Son dakika haber! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Kovid-19'la mücadele yöntemleri tartışılıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Kovid-19'la mücadele yöntemleri tartışılıyor

25.03.2021 12:03
Son dakika haber! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Kovid-19'la mücadele yöntemleri tartışılıyor, System.String[]

Son dakika haber: SAO Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerdeki artış nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun salgınla mücadele yöntemleri eleştiriliyor.

SAO Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerdeki artış nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun salgınla mücadele yöntemleri eleştiriliyor.

Farklı kesimlerden birçok kişi, vaka ve ölü sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra gelen Brezilya'nın Devlet Başkanı Bolsonaro'nun hem önlemleri almakta geciktiğini hem de somut bir eylem planının olmadığını belirtiyor.

Kişisel özgürlüğün ihlali olarak nitelendirdiği kısıtlamaları reddetmeye devam eden Bolsonaro, 22 Mart'ta Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Eğer aksini yapmaya ikna olursam yaparım ama henüz ikna olmadım. Başkan'a karşı değil, virüse karşı savaşmalıyız." ifadesini kullandı.

Yakın zamana kadar bazı aşı üreticilerinin tekliflerini reddeden Bolsonaro, "2021'i aşılama yılı yapacağız." dedi.

Sağlık Bakanlığının güvence altına aldığı aşıların çoğunun ancak 2021'in ikinci yarısında Brezilya'ya ulaşması bekleniyor. Bu da farklı kesimlerden kişilerin tepkisine neden oluyor.

Bolsonaro, dün Kovid-19'a karşı çabaları koordine etmek için federal hükümetin tüm birimlerinden yetkililerle ilk toplantıyı düzenledi. Bir kez daha, Kovid-19 tedavisinde etkili olmayan sıtma ilaçlarını savunan Bolsonaro, salgınla başa çıkmak için herhangi bir politika önermedi.

Toplantıya katılan valilerden Brezilya Demokratik Hareketi partisinden Renan Filho, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan değişmeye çalışıyor, çaba gösteriyor. Ulusal bir strateji oluşturmaya çalışıyor ancak hala pek çok şüphesi var ve pek de fikri yok." ifadesini kullandı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Luis Roberto Barroso, bir yıllık gecikmeden sonra, uzmanlar ve doktorlardan oluşan bir komisyon oluşturulmasına karar verildiğini belirterek "Bir yıllık gecikme ve 300 bin ölümden sonra böyle bir karar alındı." dedi.

Brasilia merkezli danışmanlık şirketinde görevli siyaset bilimci Luciano Dias, Bolsonaro yönetiminin Ocak 2019'da göreve başlamasından bu yana en zayıf durumda olduğunu söyledi.

Dias, ülkedeki krizin devam etmesinin, Bolsonaro'nun yeniden seçilme şansını azalttığını ifade etti.

Datafolha tarafından 17 Mart'ta yayımlanan bir ankette, Brezilyalıların yüzde 54'ünün Bolsonaro'nun salgına karşı mücadele yöntemini onaylamadığı belirtildi.

Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 90'lık doluluk oranı

Brezilya'nın 26 eyaleti ve federal bölgesinden 18'i, yoğun bakım ünitelerinde en az yüzde 90 doluluk olduğunu bildirdi.

Mato Grosso eyaletinin Vila Bela kentindeki Evangelico Hastanesi'nin Müdürü Dr. Maria Auxiliadora Rosa, sosyal medyada yayımlanan bir videoda hastalar için tıbbi ekipman yetersizliğini anlatarak "Yardıma ihtiyacımız var." dedi.

Brezilya'da günlük ölüm sayısı 300 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 300 bin 685'e, 89 bin 992 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 12 milyon 220 bin 11'e yükseldi.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede 8 Ocak'tan bu yana Kovid-19 nedeniyle 100 bin kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7,1 milyondan 12,2 milyona yükseldi.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Son bir haftadadır günlük ortalama ölü sayısı 2 bin 300'ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, 22 Mart, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Kovid-19'la mücadele yöntemleri tartışılıyor - Son Dakika


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