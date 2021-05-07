Son dakika haber: Brezilya polisinin baskın düzenlediği Jacarezinho'da polis karşıtı protesto - Son Dakika

Brezilya'nın gecekondu mahallesi Jacarezinho'da polisin uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonu mahalle halkı tarafından bugün protesto edildi.

Brezilya'nın ikinci büyük kenti olan Rio de Janerio kentindeki Jacarezinho mahallesine baskın düzenleyen polis ile, Triagem Metro İstasyonu yakınında uyuşturucu çetesi arasında silahlı çatışma çıkmış, 1'i polis 25 kişi hayatını kaybetmişti. Jacarezinho semti sakinleri bugün sokağa döküldü. Jacarezinho halkı uyuşturucu, cinayet, soygun ve tren kaçırılması gibi suç eylemleri için çocukları kullanan ülkenin en büyük suç örgütü Comando Vermelho'ya karşı Jacarezinho semtinde yapılan polis operasyonunu protesto etti. "Bizi öldürmeyi bırakın" pankartları taşıyan protestocuların ilerleyen saatlerde eylemlerine daha kalabalık bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

Uluslararası Af Örgütü Brezilya İdari Direktörü Jurema Werneck, can kayıplarının polis operasyonunda ağır silahlardan çıkan kurşunlarla hayatlarını kaybettiğini savunarak, polis operasyonunu 'katliam' olarak nitelendirdi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Rodrigo Oliveira, polislerin meşru müdafaaya uygun olarak hareket ettiğini ifade ederek, polisin eylemlerini savundu.

BM İnsan Hakları örgütü harekete geçti

BM İnsan Hakları Sözcüsü Rubert Colville de, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, polisin orantısız ve gereksiz güç kullanımının geçmişte olduğu gibi yine tekrarladığını söyledi. Colville, "Savcıdan, davayı uluslararası standartlara göre bağımsız ve kapsamlı bir şekilde soruşturmasını istiyoruz" dedi. - RIO DE JANEIRO