Son dakika haber! Brüksel'de 15 Temmuz paneli - Son Dakika

Son dakika haber! Brüksel'de 15 Temmuz paneli

Son dakika haberi: Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Türkiye'de etkisini kaybedince yurt dışındaki yapısını kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Türkiye'de etkisini kaybedince yurt dışındaki yapısını kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor." dedi.

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İletişim Başkanlığı, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, Brüksel'de "15 Temmuz 15 Panel" başlıklı çevrim içi seminer düzenledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle FETÖ'nün gerçek yüzünün anlatıldığı programın moderatörlüğünü yapan Ulusoy, FETÖ'nün 4 yıl önce Türkiye'de kanlı darbe girişiminde bulunduğunu, orduya sızan FETÖ'cülerin Parlamentoyu, Cumhurbaşkanlığını, polis merkezini ve uydu iletişim binalarını uçak ve helikopterlerle bombaladığını anımsattı.

-"Anayasal düzeni yıkmaya çalıştı"

Ulusoy, Türk halkının 15 Temmuz'da darbe girişimini kahramanca engellendiğine dikkati çekerek, "FETÖ,15 Temmuz'da Avrupa Konseyi kurucu üyelerinden olan Türkiye'de demokratik biçimde seçilmiş olan hükümeti devirerek anayasal düzeni yıkmaya çalıştı. Bu çok ciddi bir suç." ifadesini kullandı.

Darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin insan hakları ve hukuka uygun biçimde tedbirler aldığını anlatan Ulusoy, FETÖ'nün karanlık yüzünün artık net biçimde ortaya çıktığını söyledi.

FETÖ'nün bir dönüşüm geçirdiğine dikkati çeken Ulusoy, "FETÖ, Türkiye'de etkisini kaybedince yurt dışındaki yapısını kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusoy, bazı FETÖ üyelerinin çeşitli Avrupa ülkelerinde faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret ederek, söz konusu FETÖ'cülerin bulundukları ülkelerdeki insanları Türkiye karşıtı biçimde zehirlediklerini anlattı.

-Gerçek mahiyeti Türkiye dışında anlaşılmadı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Brüksel Koordinatörü ve Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı da "FETÖ'nün gerçek mahiyeti Türkiye dışında anlaşılmadı. Bu ülkelerdeki kamuoyu FETÖ hakkında yeterince bilgi sahibi değil." diye konuştu.

FETÖ'nün küresel çapta organize bir terör örgütü olduğuna işaret eden Bayraklı, üyelerinin hile ve aldatmaca taktikleri ile farklı kurum ve organizasyonlara sızdığını anlattı.

Bayraklı, FETÖ'cülerin bulundukları ülkelerde Türkiye karşıtı lobi yaptıklarını anımsatarak, "FETÖ'cüler bulundukları ülkeleri de tehlikeye sokuyor. Bu ülkelerde FETÖ aktif biçimde gençleri radikalleştiriyor ve örgüte üye topluyor. FETÖ bir gün bu insanları bu ülkelere karşı da kullanacak." diye konuştu.

FETÖ'nün bir istihbarat örgütü gibi çalıştığını, aktif biçimde bilgi ve sır topladığını anlatan Bayraklı, "Hiçbir ülke FETÖ'yü hafife almamalı." ifadesini kullandı.

Bayraklı, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe ile hükümeti devirmek istediğine işaret ederek, vatandaşların sokağa inerek cumhuriyeti ve demokrasiyi koruduklarını vurguladı.

"Batı kamuoyu yaşananların farkında değil"

Gent Üniversitesinden Prof. Dr. Dries Lesage ise FETÖ'cülerin Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk demokrasisine saldırdığını hatırlatarak, "Batı medyası tuhaf biçimde 15 Temmuz'da yaşananları görmüyor. Uçaklar bomba yağdırdı, köprüde insanlara ateş edildi, tanklar insanları ezdi. Bütün bunların fotoğrafları var ama Batı kamuoyu yaşananların farkında değil." diye konuştu.

FETÖ'nün çok karmaşık ve kaygı verici bir terör örgüt olduğuna işaret eden Lesage, "FETÖ, özellikle Batı toplumuna sızdı. FETÖ'nün Batı elitleri ve hükümetleri ile yakın ilişkileri var." ifadesini kullandı.

Lesage, Türkiye'de darbe girişiminde bulunanların cezalandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Türkiye, Brüksel, ulusoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 00:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Brüksel'de 15 Temmuz paneli - Son Dakika
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