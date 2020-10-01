Son dakika haber! Brüksel'de Çin karşıtı gösteri
Son dakika gündem haberine göre AB Konseyi yakınında toplanan gruptan detaylar Bayrak ve pankart taşıyan gruplar Grubun slogan atması AB Konseyi binası Gösteriden detaylar BRÜKSEL - AB Liderler Zirvesinin yapıldığı AB Konseyi yakınında Çin karşıtı gösteri düzenlendi.
AB Konseyi yakınında toplanan gruptan detaylar
Bayrak ve pankart taşıyan gruplar
Grubun slogan atması
AB Konseyi binası
Gösteriden detaylar BRÜKSEL - AB Liderler Zirvesinin yapıldığı AB Konseyi yakınında Çin karşıtı gösteri düzenlendi.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteriye Tibetli, Uygur, Hong Konglu ve Güney Moğolistanlı gruplar katıldı. Göstericiler, Pekin yönetiminin insan haklarını ihlallerinden sorumlu tutulmasını ve AB ülkelerinin bu yönde tutum takınmasını istedi.
Son Dakika Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Galatasaray gole çok yaklaştı! Yıldız isim, yakın mesafeden topu dışarı attı Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı