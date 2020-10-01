Son dakika haber! Brüksel'de Çin karşıtı gösteri - Son Dakika

AB Konseyi yakınında toplanan gruptan detaylar

Bayrak ve pankart taşıyan gruplar

Grubun slogan atması

AB Konseyi binası

Gösteriden detaylar BRÜKSEL - AB Liderler Zirvesinin yapıldığı AB Konseyi yakınında Çin karşıtı gösteri düzenlendi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteriye Tibetli, Uygur, Hong Konglu ve Güney Moğolistanlı gruplar katıldı. Göstericiler, Pekin yönetiminin insan haklarını ihlallerinden sorumlu tutulmasını ve AB ülkelerinin bu yönde tutum takınmasını istedi.