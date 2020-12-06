Son dakika haber... Brüksel'de iklim değişikliğine dikkati çekmek için gösteri düzenlendi - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan bir grup çevreci, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.

Gösteri, çeşitli çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla "Küresel İklim Grevi" temasıyla düzenlendi.

Polis, 10-11 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi Avrupa Parlamentosu önünde düzenlenen gösteriye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle az sayıda kişinin gelmesine izin verdi.

Sloganlar atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.

Gösteride okunan bildiride, küresel iklim değişikliğine yönelik çalışmaların hükümetin öncelikleri arasına alınması gerektiği vurgulandı, sosyal eşitlik konusunda da iyileştirme yapılması istendi.