Son dakika haber: Brüksel'de maskesiz gezmek yasaklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Brüksel'de maskesiz gezmek yasaklandı
Gelen son dakika haberine göre Belçika Başkenti Brüksel'de, bölge hükumeti tarafından yapılan açıklamayla şehrin tamamında maske takma zorunluluğu getirildi.
Belçika Başkenti Brüksel'de, bölge hükumeti tarafından yapılan açıklamayla şehrin tamamında maske takma zorunluluğu getirildi. Buna göre Brüksel'in merkez 19 belediyesinin tamamında bugünden itibaren maskesiz gezmek yasaklandı.
Belçika'nın başkenti Büksel'de son verilere göre 100 bin kişide 50 kişilik bulaşma sınırının aşılması üzerine şehrin tamamında maske takma zorunluluğu getirildi. Bölge Başbakanı Rusi Vervoort tarafından duyurulan kararın Brüksel Bölge Hükumeti tarafından merkez 19 Belediye Başkanıyla birlikte alındığı bildirildi. 12 yaşından büyük herkesi kapsayacak ve bugünden itibaren yürürlüğe giren maske zorunluluğunda birkaç istisna getirildiği bildirildi. Buna göre açık alanda spor yapanlar, kamusal alanda zorlu bedensel işlerde çalışanlar ve maske takması sağlığına zararlı olduğu sağlık mercilerince onaylanmış kişiler maske takma zorunluluğundan muaf tutulacaklar. Açıklamada her şeyden önce hijyen ve mesafe kurallarına uyma gerekliliği hatırlatılırken, takılacak maskelerin türünün çeşitli olabileceği hatta yüzü kaplayan şeffaf plastiklerin de taşınabileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca polis tarafından düzenli olarak kontrollerin yapılacağı ve ihlal durumlarında cezai işlem uygulanacağının altı çizildi.
(Mustafa Ulusoy/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:37
Kaynak: İHA
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