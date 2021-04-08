Son dakika haber: Bu kasapta her şey şehit ailelerine ücretsiz - Son Dakika

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Bu kasapta her şey şehit ailelerine ücretsiz

AMASYA - Amasya'da faaliyet gösteren bir kasapta tüm ürünler şehit ailelerine ücretsiz olarak sunuluyor.

Bir yıldır il merkezinin yanı sıra Merzifon'da da şubesi bulunan kasaptan kentte yaşayan şehit aileleri kimliklerini gösterdikleri takdirde ücretsiz alışveriş yapabiliyor.

Uygulamayı işletmelerinin faaliyete geçtiği günden bu yana sürdürdüklerini belirten işletme yetkilisi Merve Yıldız, "Şehitlerimizin geride bıraktığı yadigarı ailelerine etimiz feda olsun. Kapımız kendilerine her daim açıktır" dedi.

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt'ta işletme yetkililerine duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür belgesi verdi.