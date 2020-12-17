Son dakika haber... Bu lise üretimde 1,5 milyon maskeye ulaştı, bakanlık özel teşekkür etti - Son Dakika

Son dakika haber... Bu lise üretimde 1,5 milyon maskeye ulaştı, bakanlık özel teşekkür etti

17.12.2020 09:51

Son dakika gündem haberi... Bu lise üretimde 1,5 milyon maskeye ulaştı, bakanlık özel teşekkür etti Öğretmen ve öğrenciler sokağa çıkma kısıtlamasında bile maske üretiyor Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi korona sürecinde maske kesim makinesi ile seri üretim yaparak...

Bu lise üretimde 1,5 milyon maskeye ulaştı, bakanlık özel teşekkür etti

Öğretmen ve öğrenciler sokağa çıkma kısıtlamasında bile maske üretiyor

SAMSUN - Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi korona sürecinde maske kesim makinesi ile seri üretim yaparak günümüze kadar 1,5 milyon maske sayısına ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı liseye özel teşekkür belgesi gönderdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında tıbbi maskeler günlük hayatın artık vazgeçilmez bir ürün haline geldi. Samsun'da bulunan Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise Mart ayından günümüze kadar sokağa çıkma kısıtlamasında bile fabrika gibi çalışarak 1 buçuk milyona yakın maske üretti. Samsun'da hastanelerden, yerel yönetimlere, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektöre kadar bir çok yerinde maske ihtiyacına karşılık veren lise, Milli Eğitim Bakanlığından özel teşekkür belgesi aldı. Okulların kapalı olduğu bu günlerde bazı gönüllü öğrenciler ise okula gelerek maske üretimine devam ediyor.

"Sokağa çıkma kısıtlamasında dahi izin alarak çalıştık"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sudiye Demircioğlu, "18 Mart'tan itibaren maske üretimi yaparak sağlık sektörüne ve ihtiyacı olanlara yardımcı olmaya çalıştık. Bu konuda başlangıçta oldukça imkanlarımız sınırlıydı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle makinelerimizi belirli oranda yenileyerek teknik imkanlara sahip olduk. Arkadaşlarımız sokağa çıkma kısıtlamasında dahi izin alarak sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar düzenli olarak maske ürettiler. Öğrencilerimiz ve usta öğreticilerimizle çalışmalarımızı yapıyoruz. Sürecin başından bugüne kadar yaptığımız maske sayısı 1 buçuk milyona yaklaştı. Milli Eğitim Bakanlığımıza oldukça yüklü miktarda maske gönderdik. Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne ilk zamanlarda oldukça destek olduk. Sadece maske değil, tek kullanımlık önlüklerde verdik. Ne ihtiyaçları varsa o ihtiyaçları burada ürettik. Dışarıdan zaman zaman özel siparişler alıyoruz. Önlük, maske ve bone şeklinde çalışmalarımızda oluyor. Renkli kumaş maskelerden de yaptık. Bu çalışmalarımızdan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı ilk günden bugüne kadar çalışma yapan okullardan biri olarak bizi takdir etti. Bakanlık bu ekibe bir teşekkür belgesi gönderdi. Çalışmalarımızın fark edildiğini görmek anlamında oldukça bizi motive eden durum oldu" dedi.

Son dakika haber... Bu lise üretimde 1,5 milyon maskeye ulaştı, bakanlık özel teşekkür etti
Son dakika haber... Bu lise üretimde 1,5 milyon maskeye ulaştı, bakanlık özel teşekkür etti
Son dakika haber... Bu lise üretimde 1,5 milyon maskeye ulaştı, bakanlık özel teşekkür etti
Son dakika haber... Bu lise üretimde 1,5 milyon maskeye ulaştı, bakanlık özel teşekkür etti

Anadolu Lisesi, Samsun, Çavuş, Lise, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bu lise üretimde 1,5 milyon maskeye ulaştı, bakanlık özel teşekkür etti - Son Dakika


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