Son dakika haber! Bu lisenin süs bitkisi üretim kazancı dudak uçuklatıyor

Bu lisenin süs bitkisi üretim kazancı dudak uçuklatıyor

YALOVA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seralarında yetiştirilen süs bitkilerinin 2022 yılı satış cirosu 1 milyon 102 bin liraya ulaştı.

1993 yılında Süs Bitkileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla kurulan 2015'te ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne katılan okulun öğrencileri seralarda pratik eğitimler görerek sektöre nitelikle elemanlar olarak yetişiyor. Okulda 2020 yılında kurulan akıllı seralarda eğitim alan öğrencilerin yetiştirdiği ürünler liseye ait www.okulbahcesinden.com adlı e-ticaret sitesinden satışa sunuluyor. Öte yandan okulun kent merkezinde de bir satış noktası bulunuyor. Yalova Belediyesi'ne ürün satışının yanı sıra kentteki firmalara süs bitkisi tedariki sağlayan lisenin 2022 yılı içinde elde ettiği ciro 1 milyon 102 bin liraya ulaştı.

Süs bitkisi üretiminden dudak uçuklatan bir gelir elde eden lisede tarım alanının dışında 4 farklı branşta daha öğrenciler yetiştiriliyor.

Cep harçlıklarını da kazanıyorlar

Lise Müdürü Ercan Gökkaya, öğrencilerin mesleklerini yaşayarak öğrendiğini anlattı. 2020 yılında bir hayırsever tarafından okula 600 metrekarelik bir sera kurulduğunu ifade eden Gökkaya, "Şu anda içinde bulunduğumuz akıllı seramız tam otomatik sulama, gübreleme gibi işlemlerin yapıldığı bir yer. Hayırsever ve bakanlığımızın katkılarıyla kurduk. Seralarımızı kurduktan sonra bizim yıllık hedefimiz 750 bin kök bitliydi ancak biz bunun da üzerine çıktık. Mevsimlik süs bitkisi, salon bitkisi üretiyoruz. Yani iç ve dış mekan üretimi yapıyoruz. Yine park bahçelerde kullanılan bitkileri üretiyoruz. Seralarımızın kurulmasıyla beraber döner sermaye ciromuz da oldukça yükseldi. 2022 yılında şu ana kadar döner sermaye ciromuz 1 milyon 102 bin lira. Buradan elde ettiğimiz gelirle öğrencilerimize dağıtım yapıyoruz. Öğrencilerimiz buradan bir miktar harçlıklarını almış oluyorlar. Öğrencilerimiz için bu çok önemli. Kendi ürettiklerinde, kendi emeklerinin karşılığını almış oluyorlar. Bu da teşvik edici oluyor"

Liseden mezun olana iş garantisi

Süs Bitkileri Üreticileri Birliği ile yapılan protokol çerçevesinde tarım alanından mezun olan öğrencilere iş garantisi verildiğini kaydeden Gökkaya, şöyle konuştu: "Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra bu işi devam ettirmek istedikleri zaman ben iş bulamıyorum gibi mazeretle gelemiyorlar. Geldikleri zaman biz zaten SÜSBİR vasıtasıyla onları sektöre yerleştirmiş oluyoruz. Bitkinin aşılamasından budamasına varıncaya kadar her türlü faaliyeti öğrenip sektörde başladıklarında her işi yapabilme kapasitesine sahip oluyorlar."

"İşsiz kalmaları mümkün değil.

Teknik Müdür Yarımcısı Hasan Sağlam ise uygulamalı olarak eğitim verdikleri birçok öğrencinin kendi işlerini kurduklarını söyledi. Mezun bir öğrencilerinin liseye kendi çocuğunu gönderdiğini anlatan Sağlam, "Bu alanda öğrencilerimizin uygulamalı eğitim almalarını sağlayacak seralar yaptıktan sonra üretim kapasitemizde de bir artış oldu. Bugün yaklaşık 750 bin civarında mevsimsel olarak üretim yapma kapasitesine sahibiz. Öğrencilerimiz tohumdan son satış noktasına kadar olan süreci tümüyle deneyimleyerek öğreniyorlar. Çoğaltma teknikleri, zirai mücadeleyi öğreniyorlar. Uygulamalı yaptıkları için kalıcı bir bilgi oluyor. Bu alanda çalışmak istediği sürece işsiz kalmaları mümkün değil. Biz sektörden gelen talepleri karşılayamıyoruz" dedi.

Lise öğrencisi Zümra Betül, tarımın önünün açık olduğu için bu bölümü tercih ettiğimi söyledi. Betül, süs bitkisi üretiminde adım adım her şeyi öğrendiklerini ve liseden sonra da yüksek öğrenimine devam etmek istediğini kaydetti.