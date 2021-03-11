Son dakika haber... Bu 'Öykü'nün kahramanı doktoru oldu - Son Dakika

Son dakika haber... Bu 'Öykü'nün kahramanı doktoru oldu

11.03.2021 12:13

Edinilen son dakika haberine göre Bu 'Öykü'nün kahramanı doktoru oldu Fark edilmeseydi 2 gün içinde hayatını kaybedecekti Doç. Dr. Mithat Günaydın: "Çocuk birkaç gün içinde zehirlenerek, bağırsağı patlayarak kaybedilirdi" Samsun'da yaşayan Abdulkadir ve Merve çiftçinin bebekleri Öykü, bağırsağı tıkalı olarak dünyaya geldi.

Bu 'Öykü'nün kahramanı doktoru oldu

Fark edilmeseydi 2 gün içinde hayatını kaybedecekti

Doç. Dr. Mithat Günaydın: "Çocuk birkaç gün içinde zehirlenerek, bağırsağı patlayarak kaybedilirdi"

SAMSUN - Samsun'da yaşayan Abdulkadir ve Merve çiftçinin bebekleri Öykü, bağırsağı tıkalı olarak dünyaya geldi. Durumu fark eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, yaptığı ince bağırsağı dışarı alma operasyonu ile Öykü bebeği hayata bağladı.

Çocuk cerrahisinde eşine pek rastlanılmayan durumlardan biri de Samsun'da yaşandı. Abdulkadir ve Merve çiftçinin ilk bebekleri olan Öykü Orman, bağırsağı tıkalı olarak doğdu. 48 saat içinde bebeğin tuvaletini yapmadığını fark eden Büyük Anadolu Hastanesi'nde görevli Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, bağırsağı tıkalı olabileceğinden şüphelendi. Yapılan tahliller ve çekilen film sonucu Öykü bebeğin bağırsağının tıkalı olduğu fark edildi. Çok sık rastlanılan bir durum olmadığını söyleyen Dr. Mithat Günaydın, "Fark edilmediği durumda yüzde yüz ölümcül bir durumdur. Çocuk birkaç gün içinde zehirlenerek, bağırsağı patlayarak kaybedilirdi" dedi.

" Bu durum, cerrahinin olduğu kadar yeni doğan servisinde çalışanların da gayretiyle olmuş bir durumdur."

Öykü Orman bebeğin tedavi süreci ile ilgili bilgi veren Günaydın, "Hastanemizde dünyaya geldi. 48 saat içinde dışkı yapmasını beklediğimiz bebeğin, dışkı yapamaması üzerine bir takım tahliller yaptık ve filmler çektik. Film sonunda bağırsağın bir kısmını kullanamadığını düşündüğümüz görüntüler vardı. İntestinal atrezi dediğimiz doğuştan bağırsak tıkanıklığından şüphelendik. Ameliyata aldık. Ameliyatta bağırsağın çalışmayan kısmı 50 santimetre kadar genişlemişti ve fonksiyon görmüyordu. Bu kısmı çıkardık ve uç uca anastomoz yaptık. Ancak anastomozdan kaçak olması üzerine ileostomi dediğimiz ince bağırsağı dışarı alma operasyonu gerçekleştirdik. Sonrasında yoğun bir serum beslemesi yaptık. Bu arada yeni doğan servisindeki pediatrist arkadaşlarımız da son derece yoğun bir gayret içinde bebeğe baktılar. 3 kiloya kadar getirdik. Şimdi ileostomisini kapattık. Beslemeye başladık. Dışkısını yapıyor. Bu durum, cerrahinin olduğu kadar yeni doğan servisinde çalışanların da gayretiyle olmuş bir durumdur. Fark edilmediği durumda yüzde yüz ölümcül bir durumdur. Çocuk bir kaç gün içinde zehirlenerek, bağırsağı patlayarak kaybedilirdi" diye konuştu.

"Koridorlarda 47 günlük ağlayışım, sevincim oldu"

Sağlıkçılarının kendi çocukları gibi baktıklarını ifade eden Anne Merve Orman, "Mithat hoca teşhisi koyduğunda çok üzülmüştük. Sürecin nasıl olacağının kendisine sormuştuk. Mithat hoca da kendisine güvendiğini daha önce bu ameliyatı yaptığını söyledi. Öykü şu an 47 günlük bir bebek. 3 tane ameliyat atlattı. Yeni doğan ünitesinde çocuk doktoru, hemşireler kendi çocukları gibi baktılar. İlk ameliyatında sızıntı olduğu için hocamla görüştük. İkinci ameliyatı yapacaklarını söylediler. Ben o aşamada lohusa döneminde olduğum için inanılmaz derecede üzüldüm. Koridorlarda 47 günlük ağlayışım, sevincim vardı. Hocamın bir lafı vardı. Bebekler güle benzer bir gün açar bir gün solar demişti. O lafı hiç unutmadım. Hocam kadınlar gününe özel Öykü'nün videosunu gönderdi. Çok sevindim" şeklinde konuştu.

Baba Abdulkadir Orman ise "Ben 47 gündür görmüyorum. Bir tek ilk doğduğu gün görebildim. Bu süreci yoğun bakımda geçirdiği için bir tek annesinin görmesini istedik. Ameliyatların iyi sonuç vermesi ile birlikte doğru teşhisler koyulduğu için şu an çocuğumuzun sağlık durumu çok şükür iyi" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Bu 'Öykü'nün kahramanı doktoru oldu
Son dakika haber... Bu 'Öykü'nün kahramanı doktoru oldu
Son dakika haber... Bu 'Öykü'nün kahramanı doktoru oldu
Son dakika haber... Bu 'Öykü'nün kahramanı doktoru oldu

Mithat Günaydın, Büyük Anadolu, Samsun, Film, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber... Bu 'Öykü'nün kahramanı doktoru oldu - Son Dakika


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