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Son dakika haber! Bu proje sanayiye yeni boyut kazandıracak - Son Dakika

Son dakika haber! Bu proje sanayiye yeni boyut kazandıracak

27.09.2021 10:39

Son dakika haberlerine göre Bu proje sanayiye yeni boyut kazandıracak ESO'nun atıklardan hammadde projesi sanayinin ilgisini çekti ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş: "Senin hurdan benim hammaddem" Eskişehir Sanayi Odasının (ESO), 'Dünya Odalar Yarışmasında' Türkiye'yi temsil edeceği atıkların hammadde olarak...

Bu proje sanayiye yeni boyut kazandıracak

ESO'nun atıklardan hammadde projesi sanayinin ilgisini çekti

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş:

"Senin hurdan benim hammaddem"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Sanayi Odasının (ESO), 'Dünya Odalar Yarışmasında' Türkiye'yi temsil edeceği atıkların hammadde olarak değerlendirilmesine ilişkin geliştirdiği 'ShareBox' adlı proje dünyadaki sanayicilerin kısa sürede ilgisini çekmeyi başardı.

ESO tarafından geliştirilen endüstriyel simbiyoz projesi, atıkların değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Dünyanın gündeminde olan iklim değişikliği, temiz çevre ve Yeşil Mutabakat gibi konularda bir çözüm önerisi olarak ortaya çıkan proje; 83 ülkeden sunulan yüzlerce proje arasından, İklim Değişikliği Aksiyonu alanında ilk 4'ün içerisine girdi. Milletlerarası Ticaret Odası'nın düzenlediği ve dünya odaları için en prestijli yarışma olan Dünya Odalar Yarışması finallerinde Türkiye'yi temsil edecek olan proje, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da ödül aldı. ShareBox'ın rakipleri ise İngiltere, İrlanda ve Belçika'dan gelen projeler olacak. Projenin konusu ise dünyada faaliyet gösteren sanayicilerin ilgisinin çekmeyi başardı. Özellikle ham madde bulmakta zorlanan ve hammadde fiyatlarının artması sonrasında ortaya koyulan proje sanayicilerin yüzünü güldürecek. Yarışmaya gitmeden projeyi duyan sanayiciler, hurda tesisleri kurarak kendi ham maddelerini üretmek için şimdiden kolları sıvadı. Yarışmanın sonuçları açıklanmadan sanayicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan projenin birincilik alması bekleniyor.

"Senin hurdan benim hammaddem"

Sharebox adlı proje sayesinde iklim kriziyle mücadelede önemli adımlar atılabileceğinin altını çizen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Projemizin adı ShareBox. Daha önce de bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül almıştık. Bu projeyi geliştirerek yurt dışına götürmeyi hedefledik. Dünyadaki tüm odalaırn çatı kuruluşu olan Milletlerarası Ticaret Odası'nın düzenlediği bir proje yarışmasına katıldık. 83 ülkeden, yüzlerce projenin içerisinden ilk 4'e yani Final Four'a kaldı. Bu bir simbiyoz projesi. Basit anlamıyla 'senin hurdan benim hammaddem'. Bunun izlenebilirliğinin sağlanması ve aynı zamanda sizden gelen hurdayı bizim hammadde olarak kullanmamızla birlikte ekonomik farkındalık oluşturuyor. Atığın değerlendirilmesi, yeşil dönüşüm, sıfır karbon, karbon ayak izi gibi birçok soruna da çözüm olabilecek bir altyapıya sahip" diye konuştu.

Türkiye'nin tanıtımı açısından projenin önemli olduğuna değinen Kesikbaş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Proje sürekli devam eden canlı, kendi kendini geliştiren bir proje. Bu projeyle 22-25 Kasım tarihlerinde Dubai'de finallere katılacağız. 3 binin üzerinde delegenin izleyeceği, dünya platformunda yüzlerce ülkenin orada olacağı yarışmada hem sanayi odamızın hem Eskişehir'imizin hem de Türkiye'nin tanıtımı açısından son derece önemli bir proje."

"Ulusal kaynaklar ve AB fonlarını aktif olarak kullandık"

Projenin gelişimi hakkında bilgiler veren Uluslararası ve Yurtdışı Faaliyetlerden Sorumlu ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, "İklim değişikliği kavramının son günlerde önemli olmasıyla beraber bu projemizde firmaların atıklarının, başka firmalarda kaynak hammadde olarak kullanılmasıyla ilgili bazı faaliyetler gerçekleştirdik. Özellikle projenin güçlü yanı, hayata geçirirken hem Avrupa Birliği fonlarının hem de ulusal kaynakları aktif olarak kullanmamız oldu. Bu kapsamda endüstriyel simbiyoz temasının Eskişehir sanayisinde farkındalığın artırılması açısından çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Eskişehir'de 500'den fazla simbiyotik ilişki tespit ettik. Proje ortaklarımız İngiltere ve İspanya'dan kuruluşlarla beraber 500 simbiyotik ilişki içerisinden gerçekleştirilmesi en yüksek potansiyeli olan 50 ilişkiyi bir kısa liste haline getirerek bu firma ve ilişkilere ağırlık verdik" şeklinde konuştu.

"İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Dubai'de 22-25 Kasım tarihleri arasındaki finallerde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini aktaran Öztürk, "Bu projenin önemli bir çıktısı, sürdürülebilirlik açısından da önemlidir, endüstriyel simbiyoz programı geliştirilmesi oldu. Bu programı ESO bünyesinde mevcut endüstriyel simbiyotik ilişkileri takip etmek amacıyla halihazırda kullanmaktayız. Projeyi, ilaveler ve yeniliklerle birlikte geliştirilmiş bir dosyayla Dünya Odalar Yarışması'na sunduk. Yarışmada İklim Değişikliği Aksiyonu alanında finallere kaldık. Aslında Final Four'a kaldık diyebiliriz. 22-25 Kasım'da yapılacak finallerde İngiltere, İrlanda ve Belçika'daki rakiplerimize karşı yarışarak inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Son dakika haber! Bu proje sanayiye yeni boyut kazandıracak
Son dakika haber! Bu proje sanayiye yeni boyut kazandıracak
Son dakika haber! Bu proje sanayiye yeni boyut kazandıracak
Son dakika haber! Bu proje sanayiye yeni boyut kazandıracak

Eskişehir, Belçika, England, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bu proje sanayiye yeni boyut kazandıracak - Son Dakika


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