Son dakika haber... Bu tesiste yılda 700 ton salça, 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleniyor
12.12.2020 13:45
Son dakika ekonomi haberi... Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürün Üretim ve Paketleme Tesisini ziyaret ederek, "Bu tesiste yılda 700 ton salça, 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleniyor" dedi.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürün Üretim ve Paketleme Tesisini ziyaret ederek, "Bu tesiste yılda 700 ton salça, 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleniyor" dedi.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve beraberindekiler Osmaneli ziyaretleri kapsamında Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürün Üretim ve Paketleme Tesisini ziyaret etti. Osmaneli Belediye Başkan Vekili Yalçın Yağız'ın tesis hakkında bilgi verdiği Vali Şentürk, "Tesis yılda 4 bin 500 ton domates işleyerek yılda mevsimlik 650-700 ton salça üretiyor. Aynı tesislerde 250 ton ayva, 50 ton nar, 100 ton sebze işleyen tesis artan pazar talebini karşılayacak yeni yatırımlarda yapacağı bilgisini aldık" dedi. - BİLECİK
Son Dakika Heracles'i 2-1 yenen Fortuna Sittard ilk deplasman galibiyetini aldı Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin İkinci dozu uygulanan Çin aşısından müjdeli haber: Gönüllülerde herhangi bir yan etkiye rastlanmadı Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon