Son dakika haber: "Bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum" - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu toprakları bizlere vatan kılan, düşmanın işgal girişimlerinden kurtaran tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi sosyal medya hesabı üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yılı münasebetiyle bir paylaşımda bulunarak, Türk milletinin zafer bayramlarını kutladı. Erbaş paylaşımında, "Malazgirt Zaferi'nin başkomutanı Sultan Alparslan ve Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan, düşmanın işgal girişimlerinden kurtaran tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verdi.

(Emin Kuvat/İHA)