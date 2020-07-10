Son dakika haber! Bu yöntemle maske kullanımını eğlenceli hale getirdiler - Son Dakika

Son dakika haber! Bu yöntemle maske kullanımını eğlenceli hale getirdiler

Son dakika haberine göre Sivas'ta bir kafe maske kullanımına dikkat çekmek için bulduğu ilginç yöntemle maske kullanımını eğlenceli hale getirmeyi başardı.

Sivas'ta bir kafe maske kullanımına dikkat çekmek için bulduğu ilginç yöntemle maske kullanımını eğlenceli hale getirmeyi başardı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs önlemleri kapsamında ülkemizde maske takmak zorunlu hale geldi. Restoran, kafe, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmeler de mekana girerken maske kontrolü ve el dezenfektanı önlemleri alınmaya başladı. Sivas'ta Hikmet Işık Caddesinde bulunan bir kafe vatandaşları maske takmaya teşvik etmek için ilginç bir yöntem geliştirdi. İşletme müşterilerine tıbbi maskenin yanında korku maskeleri de dağıtarak maske kullanımını eğlenceli hale dönüştürdü. İsteyen müşteriler tıbbi maskelerinin yanında korku maskelerini de takıp eğlenceli vakit geçiriyor.

Maskeyi daha çok sevdirmek için böyle bir proje düzenlediğini belirten kafe işletmecisi Mesut Topçu, "İçişleri Bakanlığımız bir genelge yayınlamıştı, bizde bu genelge doğrultusunda insanların maskeye daha çok tutunmaları için, maskeye sarılmaları için, daha güzel yarınlara uyanmaları için böyle bir proje hazırladık. İnsanlar 4-5 ay gibi uzun bir süredir maske taka taka bir de havaların ısınmasıyla insanlarda bir bıkkınlık oldu açıkçası, biz de maskeye en çok şu zamanlarda ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz, bu nedenle de maskeyi daha çok sevdirmek için böyle bir proje kendimizce düzenledik" dedi.

"İnsanlar artık gülmek istiyor"

Müşterilerin bu maskeleri taktıkların da daha çok rahat ettiklerini söyleyen Mesut Topçu "Projemizde anlatmak istediğimiz şey insanların maskeye tutunması çünkü daha güzel yarınlara uyanmak için maskelere sarılmalıyız, maskelerle yatmalıyız kalkmalıyız. Bizim kafemize gelen müşterilerimizin maskeleri kendilerine aittir, siparişlerini veriyoruz, geliyorlar buraya bu maskeden daraldıklarında kendi özel maskelerini alıyorlar daha çok rahat ediyorlar, hoşlarına gidiyor insanların, mizah gibi. Müşterilerimizden tepkilerimiz genelde olumlu yönde oluyor. Artık insanlar gülmek istiyorlar. İnsanları sadece tebessüm ettirebilmek güzel bir şey" dedi.

Müşteri Ali Yerlikaya ise her zaman bu kafeye geldiğini ve bunu eğlenceli bulduğunu söyleyerek" Eğlenceli bir iş. Maske takmanın önemini bu şekilde anlatmak istemiş işletmeci, gayet başarılı buluyorum. Havalar ısındığından dolayı insanlar maske takmayı bıraktı üzerilerinde bir rahatlık var, yanlış bir şey. Böyle dikkat çekici bir maskeyle bunu taçlandırmış ve güzel olmuş bence gayet başarılı, eğlenceli her zaman geliyoruz eğleniyoruz" dedi. - SİVAS

Sivas, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber! Bu yöntemle maske kullanımını eğlenceli hale getirdiler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:51 Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:28 ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:44 Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 00:12 Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti 00:08 ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi imzaladı! Ayasofya ibadete açıldı
17:02
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
16:55
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 18:01:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Bu yöntemle maske kullanımını eğlenceli hale getirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]