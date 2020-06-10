Son dakika haber: Buca Avcılar Kulübü başkanına silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

Son dakika haber: Buca Avcılar Kulübü başkanına silahlı saldırı kamerada

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Buca ilçesinde, Buca Avcılar Kulübü Başkanı Hasan Gani'nin kulübün bahçesinde uğradığı silahlı saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, Buca Avcılar Kulübü Başkanı Hasan Gani'nin kulübün bahçesinde uğradığı silahlı saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, geçen pazartesi günü Kozağaç Mahallesi'nde bulunan Buca Avcılar Kulübü bahçesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan M.S. ve Buca Avcılar Kulübü Başkanı Hasan Gani arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında M.S., bahçeye çağırdığı Gani'ye, belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. M.S., ardından da koşarak kaçtı. Kurşun, Gani'nin ayakkabısını delerek, sağ baş parmağını sıyırdı. Saldırının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, M.S.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen M.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, M.S.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen M.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı, kulüp binasındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Gani'nin M.S.'yi engellemeye çalıştığı görülüyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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