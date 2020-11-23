Son dakika haber! Buca Kırıklar Cezaevi'nde korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haber! Buca Kırıklar Cezaevi'nde korkutan yangın
23.11.2020 00:08
Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Kırıklar Cezaevi'nde çıkan yangın paniğe sebep oldu.
İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Kırıklar Cezaevi'nde çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 22.00 sıralarında cezaevinde bulunan kazan dairesinde çıktı. İddiaya göre bir dönem Amerikalı Rahip Andrew Brunson ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kaldığı Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Yangın sebebiyle cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
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